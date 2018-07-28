Авторы инициативы об аккредитации визовых центров отозвали свой законопроект

Представители туриндустрии накануне предупредили о серьезных проблемах, если документ будет принят.

Сенатор Константин Косачев и депутат Олег Морозов по-прежнему считают свою идею правильной. Однако парламентарии вынуждены отложить ее воплощение из-за информационной кампании против законопроекта. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали, написал сенатор По его словам, в ходе развернувшейся дискуссии, Косачев увидел несколько здравых идей, которые будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом.

Авторы предлагали сделать обязательной аккредитацию визовых центров, которые сейчас фактически работают вне правового поля. Сенатор и депутат объяснили это заботой о гражданах. Законопроект предполагал введение административной ответственности за работу без лицензии. Принятие документа привело бы к закрытию визовых центров и огромным очередям в консульствах, говорили накануне в Российском союзе туриндусрии.

Сенатор Косачев пообещал возобновить работу над документов осенью.