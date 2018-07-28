Авторы инициативы об аккредитации визовых центров отозвали свой законопроект
Представители туриндустрии накануне предупредили о серьезных проблемах, если документ будет принят.
Сенатор Константин Косачев и депутат Олег Морозов по-прежнему считают свою идею правильной. Однако парламентарии вынуждены отложить ее воплощение из-за информационной кампании против законопроекта. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали, написал сенатор По его словам, в ходе развернувшейся дискуссии, Косачев увидел несколько здравых идей, которые будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом.
Авторы предлагали сделать обязательной аккредитацию визовых центров, которые сейчас фактически работают вне правового поля. Сенатор и депутат объяснили это заботой о гражданах. Законопроект предполагал введение административной ответственности за работу без лицензии. Принятие документа привело бы к закрытию визовых центров и огромным очередям в консульствах, говорили накануне в Российском союзе туриндусрии.
Сенатор Косачев пообещал возобновить работу над документов осенью.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 28 июля 2018 | 13:14
Теперь надо отозвать из Думы этих судаков-законотворцев + фонарные столбики неплохо было бы украсить. :-)))
zemljanka 28 июля 2018 | 13:24
Закрыть сенаторов-инициаторов на благоустроенный отдых.
sensei54 28 июля 2018 | 13:14
Вот уж чем чем, а "заботой о гражданах" народы СССР нажрались от пуза.
idaforever 28 июля 2018 | 13:53
sensei54: причем сами граждане такую заботу в гробу видали в белых тапочках
sparky 28 июля 2018 | 13:25
Два балабола-синекурщика наконец-то сделали что-то полезное - отозвали собственную дурь.
eduard1958 28 июля 2018 | 13:30
sparky: Эту дурь отозвали,придумают другую.Их дури на всех хватит.
vatanen 28 июля 2018 | 13:33
Этот законопроект был неправильным изначально, поскольку его инициаторы косачев и морозов ничего не понимают в туристической сфере, подменяют понятия и опираются на преувеличенное значение безопасности хранения личных данных граждан. Опираясь на неверные искаженные посылки родили бред. Есть опасность, что эти же граждане сейчас усовершенствуют свой бред на более бредовый.
a_111111 28 июля 2018 | 13:37
Косачев это тот который занимался международным сотрудничеством и с которым теперь нигде разговаривать не хотят?
efilika 28 июля 2018 | 13:49
желание заботы о людях пусть запихнут себе ....в ж..... ну, вы поняли, куда. А помочь людям можно тем, чтобы только не мешать.
semper_fidelis 28 июля 2018 | 14:17
Что плохого в аккредитации и лицензировании?
А что до персональных данных, так Гуголь и Микрософт вприпрыжку кинулись исполнятть решение ЕС о хранении данных пользователей именно на территории ЕС.
Кстати, судя по комментам, почему-то сильнее всего от репрессий в советское время пострадали дети партноменклатуры восьмидесятых годов и блогеры, родившиеся в девяностых.