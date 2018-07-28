Z Архив новостей новости
5 10 6 884
13:09, 28 июля 2018

Авторы инициативы об аккредитации визовых центров отозвали свой законопроект

Представители туриндустрии накануне предупредили о серьезных проблемах, если документ будет принят.

Сенатор Константин Косачев и депутат Олег Морозов по-прежнему считают свою идею правильной. Однако парламентарии вынуждены отложить ее воплощение из-за информационной кампании против законопроекта. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали, написал сенатор По его словам, в ходе развернувшейся дискуссии, Косачев увидел несколько здравых идей, которые будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом.

Авторы предлагали сделать обязательной аккредитацию визовых центров, которые сейчас фактически работают вне правового поля. Сенатор и депутат объяснили это заботой о гражданах. Законопроект предполагал введение административной ответственности за работу без лицензии. Принятие документа привело бы к закрытию визовых центров и огромным очередям в консульствах, говорили накануне в Российском союзе туриндусрии.

Сенатор Косачев пообещал возобновить работу над документов осенью.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kindman_a 28 июля 2018 | 13:14

Теперь надо отозвать из Думы этих судаков-законотворцев + фонарные столбики неплохо было бы украсить. :-)))

zemljanka 28 июля 2018 | 13:24

Закрыть сенаторов-инициаторов на благоустроенный отдых.

sensei54 28 июля 2018 | 13:14

Вот уж чем чем, а "заботой о гражданах" народы СССР нажрались от пуза.

idaforever 28 июля 2018 | 13:53

sensei54: причем сами граждане такую заботу в гробу видали в белых тапочках

sparky 28 июля 2018 | 13:25

Два балабола-синекурщика наконец-то сделали что-то полезное - отозвали собственную дурь.

eduard1958 28 июля 2018 | 13:30

sparky: Эту дурь отозвали,придумают другую.Их дури на всех хватит.

vatanen 28 июля 2018 | 13:33

Этот законопроект был неправильным изначально, поскольку его инициаторы косачев и морозов ничего не понимают в туристической сфере, подменяют понятия и опираются на преувеличенное значение безопасности хранения личных данных граждан. Опираясь на неверные искаженные посылки родили бред. Есть опасность, что эти же граждане сейчас усовершенствуют свой бред на более бредовый.

a_111111 28 июля 2018 | 13:37

Косачев это тот который занимался международным сотрудничеством и с которым теперь нигде разговаривать не хотят?

efilika 28 июля 2018 | 13:49

желание заботы о людях пусть запихнут себе ....в ж..... ну, вы поняли, куда. А помочь людям можно тем, чтобы только не мешать.

semper_fidelis 28 июля 2018 | 14:17

Что плохого в аккредитации и лицензировании?
А что до персональных данных, так Гуголь и Микрософт вприпрыжку кинулись исполнятть решение ЕС о хранении данных пользователей именно на территории ЕС.

Кстати, судя по комментам, почему-то сильнее всего от репрессий в советское время пострадали дети партноменклатуры восьмидесятых годов и блогеры, родившиеся в девяностых.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 212 6 15648 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Фотосессия с символикой партии В детсаду Стерлитамака провели познавательно-патриотическое мероприятие «Единой России»...

5 116 6 31938 21.07
Kдети, патриотизм, события
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 186 6 21894 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 107 6 11235 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Интервью 2018

Людмила Улицкая гость: Людмила Улицкая писатель

Так Россия делает себе святых на будущие времена. Потому что человек, который лично, не по указанию начальства делает святое дело поиска непогребенных людей, погибших во время войны и в лагерях, совершает огромный подвиг…

5 67 6 7144 27.07
#слушать 52:59 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Kполитика, общество, творчество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 276 6 29951 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 61 6 6965 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10913 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 74 6 9334 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27559 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 42 6 5534 23.07
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 43 6 5707 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 34 6 5274 27.07
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 34 6 5690 07:13
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 34 6 5999 27.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16405 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни Причиной смерти стал сердечный приступ, написали в соцсетях его коллеги и знакомые…

5 0 6 12979
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 83 6 121875 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование

«Повторные» процессы
2956688
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 6130 22.07
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 411 6 460751 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 120098 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7139700
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3590663

Сегодня в эфире