Общественная наблюдательная комиссия обнаружила в СИЗО «Лефортово» еще одного арестованного по обвинению в госизмене
Им оказался руководитель инновационного предприятия «Мехатроника» Алексей Темирев.
64-летнего Темирева арестовали по обвинению в госизмене еще 19 июля. Именно с этого момента он находится в СИЗО «Лефортово». В ОНК при этом узнали о главе предприятия «Мехатроника» совсем недавно, сообщил член организации Евгений Еникеев. В интервью «Эху Москвы» он заявил, что сотрудники СИЗО «Лефортово» спрятали Темирева. По словам адвоката, в изоляторе еще пару дней назад сообщали, что по делу о госизмене содержится только Виктор Кудрявцев.
В интервью «Интерфаксу» Еникеев отметил, что у Темирева есть ряд хронических заболеваний, которые нуждаются в срочном лечении. Тем временем как следует из системы «СПАРК-Интерфакс», предприятие, которое возглавляет Темирев, занимается научными исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук.
Напомним, ранее был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Он является фигурантом дела о госизмене в корпорации «Роскосмос».
Комментарии6
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zztop1960 28 июля 2018 | 13:15
Арестованная в России за государственную измену жительница Калининграда Антонина Зимина рассказала членам Общественной наблюдательной комиссия Москвы (ОНК Москвы), что направила из СИЗО "Лефортово" письмо в посольство Латвии с просьбой оказать ей содействие в получении латвийского гражданства. "Сейчас у нее нет другого гражданства, кроме российского. Она рассказала нам, что направляла из изолятора письмо в посольство Латвии, а также сообщила, что хотела бы встретиться с латвийскими дипломатами", - пояснил Ионов.
patrikk_1 28 июля 2018 | 13:27
Общественная наблюдательная комиссия обнаружила в СИЗО «Лефортово» еще одного арестованного по обвинению в госизмене...
Общественная палата только о шпионах и предателях хлопочет? Тогда их впору переименовать в пику СМЕРШу в ЖИЗНШ.
zemljanka 28 июля 2018 | 13:20
Саранча-людоеды.
stas12006 28 июля 2018 | 13:44
вывод :
Если ты учёный , если ты можешь что-нибудь создать - никогда не сотрудничай с россией , лучше уезжай куда-нибудь в нормальную страну. Вертухаям не нужна наука. Вертухаям нужны заключённые , иначе им некого будет охранять и они лишаться работы.
vladimirbelarus 28 июля 2018 | 13:47
Гнездо (кубло - известное характерное для гэбни выражение) просто какое-то в в этих учёных заведениях. Просто продают на вынос тайны российской нищеты, ужас.
timwlad79 28 июля 2018 | 13:54
Общественная наблюдательная комиссия обнаружила в СИЗО «Лефортово» еще одного арестованного по обвинению в госизмене
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Ну это всё рано, что обнаружить товары зайдя в магазин.На то и СИЗО чтобы там сидели которым задержали даже без всяких предъявлений на 48 часов.
Жиды большевики добиваются опять очередной перестройки.
Ну так и будет в этот раз им Моисей ,который вдруг обнаружит неправильных жидов в стаде жидовском.