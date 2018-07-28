Общественная наблюдательная комиссия обнаружила в СИЗО «Лефортово» еще одного арестованного по обвинению в госизмене...

Им оказался руководитель инновационного предприятия «Мехатроника» Алексей Темирев.

64-летнего Темирева арестовали по обвинению в госизмене еще 19 июля. Именно с этого момента он находится в СИЗО «Лефортово». В ОНК при этом узнали о главе предприятия «Мехатроника» совсем недавно, сообщил член организации Евгений Еникеев. В интервью «Эху Москвы» он заявил, что сотрудники СИЗО «Лефортово» спрятали Темирева. По словам адвоката, в изоляторе еще пару дней назад сообщали, что по делу о госизмене содержится только Виктор Кудрявцев.

В интервью «Интерфаксу» Еникеев отметил, что у Темирева есть ряд хронических заболеваний, которые нуждаются в срочном лечении. Тем временем как следует из системы «СПАРК-Интерфакс», предприятие, которое возглавляет Темирев, занимается научными исследованиями и разработками в сфере естественных и технических наук.

Напомним, ранее был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Он является фигурантом дела о госизмене в корпорации «Роскосмос».