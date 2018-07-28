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Эксклюзив Эха 13:03, 28 июля 2018

Организаторы митинга против пенсионной реформы заявляют, что на проспект Сахарова пришло около ста тысяч человек

Организаторы митинга протеста против пенсионной реформы в Москве заявляют, что на проспект академика Сахарова пришло около ста тысяч человек. Об этом они сообщили со сцены. По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек.

Свыше 10 тыс. человек пришло на общероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
«На проспекте Академика Сахарова началось шествие участников общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, собравшее свыше 10 тыс. человек», — рассказал С.Удальцов. По его словам, звучат требования импичмента президента, роспуска Госдумы и отставки правительства.
Политик отметил, что в шествии участвуют представители КПРФ, «Левого фронта», «Справедливой России», профсоюзов.
Он также уточнил, что на мероприятии присутствует полиция, однако никаких инцидентов не наблюдалось.
По словам С.Удальцова, перед началом акции представители «Левого фронта» «произвели символическую акцию — сожгли портреты людей, которые, по их мнению, ответственны за пенсионную реформу.
Аналогичные акции проходят сегодня в ряде других городов России.

Комментарии

19

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good_sadness 28 июля 2018 | 13:14

около ста тысяч человек...
в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек. ....
============================================
А куда закатился нолик?!

patrikk_1 28 июля 2018 | 13:23

По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек...

Это всё, что нужно знать об этом митинге? Организаторы заявили о 100 тысячах, а радио "Эхо Москвы" клянётся, что сторонников КПРФ не больше десяти? Ведь обычно, корреспонденты Г-радио не опровергали явно завышенные цифры Яшина, Волкова, Пархоменко, Рыжкова... Наверное сейчас журналисты "Эхо Москвы" не хотят чтобы весёлый парень с женскими грудями, не выглядел хуже коммунистов, со своими 3-4 тысячами на жидобандеровских маршах.

kypykyky 28 июля 2018 | 13:25

patrikk_1:
весёлый парень с женскими грудями, не выглядел хуже коммунистов

путен?

patrikk_1 28 июля 2018 | 13:29

kypykyky:

Да.

jetsam 28 июля 2018 | 13:30

kypykyky: старик кабаев.

jetsam 28 июля 2018 | 13:32

patrikk_1: @не выглядел хуже коммунистов, @
да бросьте, хуже коммунистов давно смотрятся путриоты-путеноиды,
у них изо лба (слева и справа) пятая хромосома полубуликом вылезает.
так бутину и поймали.

lager23 28 июля 2018 | 13:35

patrikk_1: какой ты молодец, Патрик!
Если все граждане РФ были такими как ты, то можно было бы отменить пенсии, зарплаты и выходные, отключить горячую воду и отказаться от секса, потому что жить в одной стране с Путеным и К —сплошное удовольствие, волшебство и кончитос, не правда ли?

hastings 28 июля 2018 | 13:25

good_sadness: Да пусть хоть миллион человек. Решить вопрос должен только один человек чьими отроками являются все россияне. Как Владимир Владимирович повелит, так мы и покорно сие решение примем.

alex_d 28 июля 2018 | 13:35

hastings: да. пусть хоть миллион.
с какой стати миллион крикунов (менее 1% жителей) должен решать за всех?
люди высказались в марте. желающие что-то поменять - приходите через 6 лет. так - и ТОЛЬКО так. а геволюционеры - пройдите на йух.

rampa 28 июля 2018 | 13:46

alex_d: люди высказались в марте за президента, который пообещал им, что при его власти не будет повышения пенсионного возраста )))

alex_d 28 июля 2018 | 13:56

rampa: нет. за того президента они высказались 10 лет назад.
не меняются в течение жизни и в зависимости от обстоятельств - только дебилы или геволюционеры.

kindman_a 28 июля 2018 | 13:16

Начало положено.
Но - очень мутное начало от коммуняк.

jetsam 28 июля 2018 | 13:21

@сожгли портреты людей, которые, по их мнению,
ответственны за пенсионную реформу. @

а список???????????????
глазьев - входит? кудрин? набиулина? мисс арбидол?
кто, эти тайные херои огня?

sergo_25_26 28 июля 2018 | 13:25

безответственная толпа. Россия в кольце врагов. Весь мир обьединился что бы забрать все природные богатства страны и унизить русский народ, а они митинги по пустякам устраивают. А кто будет солдат кормить? Они воюют на дальних подступах, сдерживают врага в Украине и Сирии. Подумайте стадо, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ ведь КРЫМУЖЕНАШ, ДОНБАСПОЧТИНАШ, СИРИЯНАШ. А ну все по домам и думайте только о путине, а не о пенсиях.

rampa 28 июля 2018 | 13:30

на санкционированную!!! акцию против повышения пенсионного возраста!!! в ДВЕНАДЦАТИ МИЛЛИОННОЙ Москве вышли 10 тыс (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) или пусть даже СТО ТЫСЯЧ. Придется власти поднимать пенсионный возраст раз народ не против ((((

kypykyky 28 июля 2018 | 13:36

rampa: осенью, когда население наберёт кредитов для отправки своих детёнышей в школу,детсадик и на проездной до работы... я уже просто наблюдаю за этим миром ))

moisha_sekilman 28 июля 2018 | 13:34

....в Москве больше дармоедов работать никто не хочет, всё свалено на регионы, а Москва собирает дань с регионов. Не проще бы выйти на митинг против поборов Москвы и Питера остальной России, чтобы денюжка зарабатывая мной не уходила к дармоедам из Москвы, а оставалась у меня!

jetsam 28 июля 2018 | 13:43

moisha_sekilman: да от вас, лично, если что и уходит,
то не в москву, а в канализацию. которая, кстати,
проектировалась в москве.
вы еще за экологию не заплатили чтобы тявкать.

rampa 28 июля 2018 | 13:55

moisha_sekilman: оставалась у тебя в Тюль-Увёле? )))))))))))
Пригожин совсем тупых набирать стал, даже не в состоянии сопоставить, что пишут в своих коментах и личках )))

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