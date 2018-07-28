Организаторы митинга против пенсионной реформы заявляют, что на проспект Сахарова пришло около ста тысяч человек

Организаторы митинга протеста против пенсионной реформы в Москве заявляют, что на проспект академика Сахарова пришло около ста тысяч человек. Об этом они сообщили со сцены. По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек.

Свыше 10 тыс. человек пришло на общероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«На проспекте Академика Сахарова началось шествие участников общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, собравшее свыше 10 тыс. человек», — рассказал С.Удальцов. По его словам, звучат требования импичмента президента, роспуска Госдумы и отставки правительства.

Политик отметил, что в шествии участвуют представители КПРФ, «Левого фронта», «Справедливой России», профсоюзов.

Он также уточнил, что на мероприятии присутствует полиция, однако никаких инцидентов не наблюдалось.

По словам С.Удальцова, перед началом акции представители «Левого фронта» «произвели символическую акцию — сожгли портреты людей, которые, по их мнению, ответственны за пенсионную реформу.

Аналогичные акции проходят сегодня в ряде других городов России.