Умер писатель Владимир Войнович

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Ему было 85 лет.

Самым известным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». После публикации романа за границей Войновича исключили из Союза писателей, а в 1980 году выслали из СССР и лишили гражданства. В эмиграции он написал сатирическую антиутопию «Москва 2042». В нем много совпадений с нынешними реалиями, что у писателя даже поинтересовались – «нет ли у него машины времени». Об этом Войнович говорил на «Эхе Москвы» буквально две недели назад.

Жена писателя Светлана Колесниченко сказала, что с датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник.

Войнович принадлежал к немногочисленной касте деятелей литературы, которые открыто отдалились от власти в советские годы. Об этом «Эху Москвы» рассказал литературный критик Александр Архангельский. Войнович стал по-настоящему большим писателем, как только вырвался из привычного литературного поля, добавил Александр Архангельский.

Писательница Людмила Улицкая вспоминает о скончавшемся прозаике Владимире Войновиче как об «удивительно живом человеке, без всякой писательской спеси». Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мне очень жалко, что он ушел. Он был удивительно живым, спокойным и нормальным без всякой писательской спеси», — сказала Л.Улицкая. Она охарактеризовала В.Войновича как «крепкого и сильного писателя». Л.Улицкая отметила, что ее общение с В.Войновичем пришлось главным образом на годы, предшествовавшие отъезду писателя из СССР. «Я, к сожалению, очень мало с ним общалась после его возвращения в страну», — сказала она.