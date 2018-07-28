Футболисты российской сборной получили звание заслуженных мастеров спорта, тренеры – звания заслуженных тренеров РФ
Об этом сообщается в официальном твиттере национальной сборной по футболу. Встреча футболистов с чиновниками прошла сегодня в министерстве спорта. В ней участвовали министр Павел Колобков и вице-премьер Ольга Голодец.
Комментарии6
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astet 28 июля 2018 | 12:43
Заслуженные?
Это хорошо.
Вот только когда наши заслуженные
станут играть на уровне незаслуженных французов?
alex_gonchar 28 июля 2018 | 12:48
Хорошо послужили служивые!
don_ballon 28 июля 2018 | 12:54
М-да, отоварили доской почёта и гамотами. Рудимент совка-миллионерам звание ЗМС? Кстати, в СССР ЗМС давался минимум за призовое место в международном турнире сборных команд или еврокубков. ЗМС в футболе были считанные десятки, в отличие от хоккея, где победы были ежегодными, а ЗМС производились пачками. Мальцев стал ЗМС едва ли не в 17 лет. Сейчас смешно и грустно читать про такое. К ЗМС прилагались квартира, "Волга", прибавка к зарплате, кому-то и орденок-мечты советчины. Сейчас эти парни имеют годовые контракты от миллиона долларов в год плюс бонусы, а им прицепили значки. Никак разобраться не могут-четвертьфинал это успех или провал?
tv_victim 28 июля 2018 | 13:02
don_ballon: Вы на новоиспеченных "героев" посмотрите. Вот уж где полная дискредитация высшей награды....
grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:54
Заслуженные - Нетто, Стрельцов, Яшин/ А это понты дешевые ;))
zibex 28 июля 2018 | 13:03
... и право играть в трусах с лампасами