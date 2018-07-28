Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию после освобождения из-под подписки о невыезде в Германии
Об этом сообщает радиостанция Веl-RTL. Пучдемон получил политическое убежище в Бельгии после неудачной попытки объявить независимость Каталонии осенью прошлого года. Сегодня он выступит с заявлением для журналистов в Брюсселе в миссии Каталонии при ЕС.
Напомню, верховный суд Испании отозвал европейский и международные ордера на арест политика, так как не согласился с решением немецкой стороны, которая хотела выдать Пучдемона только по обвинению в растрате госсредств. Мадрид настаивал на экстрадиции политика, в том числе, по статье «подстрекательство к бунту».
Комментарии1
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jetsam 28 июля 2018 | 13:01
подумалось:
а сколько в россии огребешь, если попытаешься провозгласить
независимость, скажем, отдельного подъезда от вошьдя?
до Бельгии понятно -не успеть добежать. а до Белоруссии?
сколько минут и километров продлится независимость в рф?
приблизительно.