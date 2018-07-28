Сотрудники СИЗО Лефортово спрятали от ОНК 64-летнего ученого Тимирева, который был арестован по делу о госизмене
Сотрудники СИЗО Лефортово спрятали от общественно-наблюдательной комиссии 64-летнего ученого Алексея Тимирева, который был арестован по делу о государственной измене. Об этом в своем блоге написал член ОНК Евгений Еникеев. При посещении СИЗО членам ОНК заявили, что в Лефортово поступил только сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Однако накануне Еникееву позвонила адвокат Тимирева с просьбой навестить ее подзащитного. По ее словам, у пожилого человека серьезные проблемы со здоровьем, стент в сердце и язва желудка. По данным Еникеева, человек по имени Алексей Тимирев упоминается на сайте Южно-Российского государственного политехнического университета в Новочеркасске. Он работает профессором на кафедре электроснабжения и электропривод.
Комментарии1
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jetsam 28 июля 2018 | 12:53
а чего хотели?
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По квитанции корова рыжая одна!
Брали мы ее одну по квитанции!
Сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности!
--- (с) "Каникулы в Простоквашино"