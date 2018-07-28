Совет Федерации одобрил законопроект о повышении НДС
Он должен вступить в силу с 1 января будущего года. Ставка налога повышается с 18% до 20%. Авторы законопроекта полагают, что повышение НДС внесет в бюджет более 600 миллиардов рублей в год. В ЦБ ранее заявляли, что из-за этой меры в следующем году инфляция может временно превысить 4%. Газета «Ведомости» ранее писала, что таким образом власти хотят получить средства на выполнение майского указа президента. Всего для этого необходимо как минимум восемь триллионов рублей.
Комментарии7
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kolenval99 28 июля 2018 | 12:39
Как после этого не ненавидеть Америку???
danko1 28 июля 2018 | 12:51
kolenval99 Выполнение майских указов Путина по повышению жизненного уровня населения будет оплачено самим населением повышением цен и его обнищанием, а большую часть НДС на виолончели отправят.
Опыт есть.
patrikk_1 28 июля 2018 | 12:57
danko1:
Идёшь на поминки Владимира Войновича? А чего, встретишься там со старыми диссидентами, выпьешь, закусишь, поговоришь о кровавом режиме?
patrikk_1 28 июля 2018 | 12:51
Совет Федерации одобрил законопроект о повышении НДС...
Ввели бы монополию на производство спирта и торговлю водкой, продавали бы водку круглосуточно в специализированных магазинах, глядишь, и отравлений было бы меньше, и денег в казне больше.
astet 28 июля 2018 | 12:41
Ванга этого не пророчила.
А я, да и каждый второй россиянин,
знал об этом решении месяц назад!
Но это не делает нас великими предсказателями.
Это в очередной раз подтверждает,
что у власти жулики и воры!
popov_m 28 июля 2018 | 12:45
Кто б сомневался!
vincenttt 28 июля 2018 | 13:04
Надо же!..Неужели обслуга гопника подзаборного одобрила очередной социальный грабёж гэбистской швалью населения РФ?..