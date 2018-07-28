Организаторы митинга против пенсионной реформы заявляют, что на проспект Сахарова пришло около ста тысяч человек

Организаторы митинга протеста против пенсионной реформы в Москве заявляют, что на проспект академика Сахарова пришло около ста тысяч человек. Об этом они сообщили со сцены. По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек. Участники митинга принесли плакаты, на которых написано «Помоги Пенсионному фонду – умри до пенсии», «Путин, поживи на народную пенсию!». Акция организована КПРФ и согласована с властями.