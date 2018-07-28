Организаторы митинга против пенсионной реформы заявляют, что на проспект Сахарова пришло около ста тысяч человек
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Организаторы митинга протеста против пенсионной реформы в Москве заявляют, что на проспект академика Сахарова пришло около ста тысяч человек. Об этом они сообщили со сцены. По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек. Участники митинга принесли плакаты, на которых написано «Помоги Пенсионному фонду – умри до пенсии», «Путин, поживи на народную пенсию!». Акция организована КПРФ и согласована с властями.
Комментарии19
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mikr 28 июля 2018 | 12:38
Организаторы явно занизили цифру. На самом деле пришло не около 100000, а 100500.
kolenval99 28 июля 2018 | 12:42
mikr: Да вообще никто не пришёл, а те кто пришли - требовали повысить пенсионный возраст.
patrikk_1 28 июля 2018 | 12:46
По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек...
Сразу видно - старая школа. Коммунисты, насчёт повесить лапши на уши трудящимся, ещё круче чем И.Яшин, С.Пархоменко или В.Рыжков. Эта традиция у них пошла с жидокомиссаров 1917 года, которые обещали власть Советам, заводы рабочим, а землю - крестьянам. Надо запретить все политические партии на территории России - не знаю как у других, а у нас в политику идут самые конченные тупицы, от ультралибералов до ультра неонацистов.
jetsam 28 июля 2018 | 12:49
patrikk_1: @ ультралибералов до ультра неонацистов@
вы методичку читайте по буквам. вы спутали ультра с гиперзвуком.
не тот раздел.
patrikk_1 28 июля 2018 | 13:00
Все политики, что были и что будут - конченные педерасты, в плохом смысле этого слова, ведь если ты не будешь врать, подлизываться, предавать, подмасливать... ты не сможешь выбиться в лидеры партии.
danko1 28 июля 2018 | 13:04
patrikk_1: По этому определению все портянки лидеры партий.
navsegda 28 июля 2018 | 12:54
patrikk_1: Надо вообще всё запретить
vikwlad 28 июля 2018 | 13:01
Интересные вещи происходят в нашем колхозе. Если вы хотите провести митинг против власти, то надо взять у неё на это разрешение.
ura_123 28 июля 2018 | 12:56
mikr: А тебе типа как ольгинскому на пенсию в 45, по выслуге лет?
jetsam 28 июля 2018 | 12:41
сколько насчитают менты - умножить на три.
сколько насчитают организаторы - поделить на два.
среднее между ними (плюс\минус) и и есть реал.
jetsam 28 июля 2018 | 12:47
все яндекс.новости просмотрел (москву) - ноль.
никакого упоминания о митинге.
только про оленевода и его заботе.
tv_victim 28 июля 2018 | 12:46
Сегодня видел машину с надписью на все заднее стекло "Подавитесь моей пенсией, с..ки"! Подписываюсь!
putin_itogy 28 июля 2018 | 12:48
За три картинки Шарли-Эбдо, на площадь Согласия, легко без понукания вышло
5 000 000 граждан Франции.
В России живёт скот, вырезанный чекистами за 100 лет,
до состояния овечьего стада в 100 миллионов голов.
jetsam 28 июля 2018 | 12:56
putin_itogy: ну вы замахнулись сравнением.
они же лягушек едят! лягушек!
им до линчевания негров недалеко осталось!
---
Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!
Кто хотит на Колыму -
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму! (Царь)
--- (с) Л.Филатов.
grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:57
putin_itogy: Ты видать еще со вчерашего не отошел ;)) Мысль правильная, но изложение полный недопохмел ;))
don_ballon 28 июля 2018 | 13:00
Если бы вышли 100000 человек, коммики сами бы обосрались со страху. И власть тоже наделала бы в штаны, как в 2011 году. Со 100000 можно Кремль брать, ребята. И ещё миллион бы набежал. Повышение ПВ никому не нравится, но сейчас это действо задевает не так уж много людей и ждать больших протестов не приходится. Однако, это всё "на ум пошло" и аукнется обязательно.
venq 28 июля 2018 | 13:02
численность можно легко посчитать, приложив линейку к гаджету вот тут: D
https://www.youtube.com/watch?v=o1nlYNoAXBM
grossalexis072018 28 июля 2018 | 13:03
Ну куйли толку ? Что хотят эти людишки ? Весь прикол в том, что фокус-покус уже состоялся, млять ;)) А теперь вишенка на торте, только референдума голожопых не хватало ;))
rips4 28 июля 2018 | 13:04
Не знаю как там в москве, а вот у нас в Ростове, ну человек 150-200 я насчитал....
Во первых- организаторам никто не верит.
Во вторых- реформа то реально нужна, ибо пенсии нищенские.
В третьих- либерастня довела при ебне народ до того, что вот это вот путинское уродство во всем, вомпринимается абсолютным большинством как благо...