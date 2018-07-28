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12:30, 28 июля 2018

Организаторы митинга против пенсионной реформы заявляют, что на проспект Сахарова пришло около ста тысяч человек

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EchoMSK

Как в разных городах России проходят митинги против повышения пенсионного возраста Прямая трансляция акции в Москве, фото и видео из регионов…

5 11 6 2199 11:56
Kпенсии, общество, регионы, москва, фото, видео, события

Организаторы митинга протеста против пенсионной реформы в Москве заявляют, что на проспект академика Сахарова пришло около ста тысяч человек. Об этом они сообщили со сцены. По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек. Участники митинга принесли плакаты, на которых написано «Помоги Пенсионному фонду – умри до пенсии», «Путин, поживи на народную пенсию!». Акция организована КПРФ и согласована с властями.

Комментарии

19

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mikr 28 июля 2018 | 12:38

Организаторы явно занизили цифру. На самом деле пришло не около 100000, а 100500.

kolenval99 28 июля 2018 | 12:42

mikr: Да вообще никто не пришёл, а те кто пришли - требовали повысить пенсионный возраст.

patrikk_1 28 июля 2018 | 12:46

По оценкам нашего корреспондента, в акции участвует от 10 до 12 тысяч человек...

Сразу видно - старая школа. Коммунисты, насчёт повесить лапши на уши трудящимся, ещё круче чем И.Яшин, С.Пархоменко или В.Рыжков. Эта традиция у них пошла с жидокомиссаров 1917 года, которые обещали власть Советам, заводы рабочим, а землю - крестьянам. Надо запретить все политические партии на территории России - не знаю как у других, а у нас в политику идут самые конченные тупицы, от ультралибералов до ультра неонацистов.

jetsam 28 июля 2018 | 12:49

patrikk_1: @ ультралибералов до ультра неонацистов@
вы методичку читайте по буквам. вы спутали ультра с гиперзвуком.
не тот раздел.

patrikk_1 28 июля 2018 | 13:00


Все политики, что были и что будут - конченные педерасты, в плохом смысле этого слова, ведь если ты не будешь врать, подлизываться, предавать, подмасливать... ты не сможешь выбиться в лидеры партии.

danko1 28 июля 2018 | 13:04

patrikk_1: По этому определению все портянки лидеры партий.

navsegda 28 июля 2018 | 12:54

patrikk_1: Надо вообще всё запретить

vikwlad 28 июля 2018 | 13:01

Интересные вещи происходят в нашем колхозе. Если вы хотите провести митинг против власти, то надо взять у неё на это разрешение.

ura_123 28 июля 2018 | 12:56

mikr: А тебе типа как ольгинскому на пенсию в 45, по выслуге лет?

jetsam 28 июля 2018 | 12:41

сколько насчитают менты - умножить на три.
сколько насчитают организаторы - поделить на два.
среднее между ними (плюс\минус) и и есть реал.

jetsam 28 июля 2018 | 12:47

все яндекс.новости просмотрел (москву) - ноль.
никакого упоминания о митинге.
только про оленевода и его заботе.

(комментарий скрыт)

tv_victim 28 июля 2018 | 12:46

Сегодня видел машину с надписью на все заднее стекло "Подавитесь моей пенсией, с..ки"! Подписываюсь!

putin_itogy 28 июля 2018 | 12:48

За три картинки Шарли-Эбдо, на площадь Согласия, легко без понукания вышло
5 000 000 граждан Франции.
В России живёт скот, вырезанный чекистами за 100 лет,
до состояния овечьего стада в 100 миллионов голов.

jetsam 28 июля 2018 | 12:56

putin_itogy: ну вы замахнулись сравнением.
они же лягушек едят! лягушек!
им до линчевания негров недалеко осталось!

---
Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!
Кто хотит на Колыму -
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму! (Царь)

--- (с) Л.Филатов.

grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:57

putin_itogy: Ты видать еще со вчерашего не отошел ;)) Мысль правильная, но изложение полный недопохмел ;))

don_ballon 28 июля 2018 | 13:00

Если бы вышли 100000 человек, коммики сами бы обосрались со страху. И власть тоже наделала бы в штаны, как в 2011 году. Со 100000 можно Кремль брать, ребята. И ещё миллион бы набежал. Повышение ПВ никому не нравится, но сейчас это действо задевает не так уж много людей и ждать больших протестов не приходится. Однако, это всё "на ум пошло" и аукнется обязательно.

venq 28 июля 2018 | 13:02

численность можно легко посчитать, приложив линейку к гаджету вот тут: D
https://www.youtube.com/watch?v=o1nlYNoAXBM

grossalexis072018 28 июля 2018 | 13:03

Ну куйли толку ? Что хотят эти людишки ? Весь прикол в том, что фокус-покус уже состоялся, млять ;)) А теперь вишенка на торте, только референдума голожопых не хватало ;))

rips4 28 июля 2018 | 13:04

Не знаю как там в москве, а вот у нас в Ростове, ну человек 150-200 я насчитал....
Во первых- организаторам никто не верит.
Во вторых- реформа то реально нужна, ибо пенсии нищенские.
В третьих- либерастня довела при ебне народ до того, что вот это вот путинское уродство во всем, вомпринимается абсолютным большинством как благо...

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