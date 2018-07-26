Скончался автор знаменитого романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»

Писатель, драматург и поэт Владимир Войнович умер на 86-м году жизни. Об этом со ссылкой на семью писателя сообщает ТАСС. Как пишут в соцсетях друзья и коллеги литератора, причиной смерти стал сердечный приступ.

В прошлом Войнович много занимался правозащитной и диссидентской деятельностью. В 1980 году советские власти выслали его из страны и лишили гражданства. Вернули советский паспорт ему только в 1990-м.

В 1986 году Войнович написал сатирический роман-антиутопию «Москва 2042», в котором предвосхитил наши нынешние реалии. Между тем, в будущее он смотрит с оптимизмом. Об этом Войнович буквально две недели назад говорил в эфире «Эха Москвы».

Дата и место прощания с писателем пока не известны. По словам его супруги Светланы Колесниченко, похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.