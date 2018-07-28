Федеральная палата адвокатов пожаловалась в прокуратура на налоговую службу

Поводом для обращения стало письмо ФНС, в котором разъясняются случаи возможного аннулирования деклараций.

Адвокаты обвиняют ФНС в предвзятом отношении, о чем можно судить по письму, опубликованному в начале июля. В документе рассказывается о профилактике нарушений налогового законодательства. В частности, как пишет портал «Медиазона», нарушение произошло, если индивидуальные предприниматели более двух раз уклоняются от явки на допрос, а сами допросы проводятся в присутствии адвокатов.

Ведомство тем самым ставит оказание квалифицированной юридической помощи в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков. Главу ФНС Михаила Мишустина Федеральная палата адвокатов просит скорректировать текст письма.

Генерального прокурора глава объединения Юрий Пилипенко просит проверить соблюдение госорганами конституции в части соблюдения прав граждан на юридическую помощь.

Комментарии от Налоговой службы и Генеральной прокуратуры не поступали.