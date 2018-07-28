Федеральная палата адвокатов пожаловалась в прокуратура на налоговую службу
Поводом для обращения стало письмо ФНС, в котором разъясняются случаи возможного аннулирования деклараций.
Адвокаты обвиняют ФНС в предвзятом отношении, о чем можно судить по письму, опубликованному в начале июля. В документе рассказывается о профилактике нарушений налогового законодательства. В частности, как пишет портал «Медиазона», нарушение произошло, если индивидуальные предприниматели более двух раз уклоняются от явки на допрос, а сами допросы проводятся в присутствии адвокатов.
Ведомство тем самым ставит оказание квалифицированной юридической помощи в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков. Главу ФНС Михаила Мишустина Федеральная палата адвокатов просит скорректировать текст письма.
Генерального прокурора глава объединения Юрий Пилипенко просит проверить соблюдение госорганами конституции в части соблюдения прав граждан на юридическую помощь.
Комментарии от Налоговой службы и Генеральной прокуратуры не поступали.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 12:09
Лет 20 тому назад разговаривал с одним мильтоном.
Он сказал мне, что нужно сделать так, чтобы все предприниматели сдавали всю выручку "государству", которое будет платить им зарплату.
danko1 28 июля 2018 | 12:12
mikhail_spb_: Скоро от лишения помощи адвокатов перейдут на суды тройками по списку без присутствия обвиняемых.
tks 28 июля 2018 | 12:38
Обозрение от безнаказанности.