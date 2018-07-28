В Ярославле задержали восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии №1 Руслана Цветкова

В скором времени ему должны избрать меру пресечения.

Цветков является младшим инспектором отдела безопасности ярославской колонии. В интервью ТАСС помощник председателя Заволжского суда Ярославля Анастасия Аверкиева не уточнила, какую именно меру пресечения следователи хотят избрать сотруднику ФСИН. Ранее же шестеро фигурантов дела о пытках были арестованы, а еще один – замначальника исправительной колонии №1 Иван Калашников – отправился под домашний арест. По словам следователей, у него обнаружилась онкология.

Напомним, поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное «Новой газетой», на котором сотрудники колонии избивают заключенного Евгения Макарова. Он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На кадрах видно, как Макарова бьют руками и дубинками по лицу и пяткам, обливают водой и раздевают. При этом избиение произошло год назад, и следователь Радион Свирский отказался возбуждать дело по этому поводу, назвав применение силы обоснованным.

Видео «Новой газете» было передано адвокатом фонда «Общественный вердикт» Ириной Бирюковой, которая покинула Россию из-за опасений за свою жизнь.