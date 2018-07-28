Митинг против повышения пенсионного возраста проходит в Москве на проспекте Сахарова

На мероприятии собралось уже более 10 тысяч человек. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Акция в Москве санкционирована. Подобные акции пройдут сегодня и завтра в ряде российских городов.