Митинг против повышения пенсионного возраста проходит в Москве на проспекте Сахарова
На мероприятии собралось уже более 10 тысяч человек. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Акция в Москве санкционирована. Подобные акции пройдут сегодня и завтра в ряде российских городов.
Комментарии6
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sapiens17 28 июля 2018 | 12:05
"...более 10 тысяч человек..."
Хорошо! Поддерживаю протест!
merelymy 28 июля 2018 | 12:17
Кипит наш разум возмущенный и все такое...
Поздняк метаться - коготок увяз - всей птички конец.
Няш-мяш!
Всегда готов!
astet 28 июля 2018 | 12:32
sapiens17: куда смотрит коррупционер Собянин?
Где казаки с нагайками
для холопских спин?
Где сортиры,
чтобы мочить всех,
кто раскачивает лодку стабильности?
yralez 28 июля 2018 | 12:12
Будет 100 000 и плешивая крыса обделается.
ura_123 28 июля 2018 | 12:33
А чё там Володин вчера говорил по поводу митингов?
Отрыжка мартовских выборов,ведь сами проголосовали за этих...
slawa1940 28 июля 2018 | 12:36
Фото,репортажи будут?