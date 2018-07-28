Три человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Техас
Об этом сообщает Нью-Йорк таймс со ссылкой на полицию. Среди погибших был нападавший. О его личности ничего не сообщается. Мотивы нападения пока неизвестны. По словам местных властей, стрелявший был нейтрализован до приезда полиции.
Комментарии10
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icf 28 июля 2018 | 11:54
Что сказать - свободная страна. Свободно убивают, свободно сажают за что угодно и на какой угодно срок, свободно пытают, свободно бомбят другие страны.
jetsam 28 июля 2018 | 11:59
icf: действительно.
добавить шампусик в зад, убрать слово свобода, добавить лапти и - вылитая россия.
drgonish 28 июля 2018 | 12:05
jetsam:
Судя по зверствам в видеороликах, отснятых в американских полицейских околотках , не удивлюсь, если и с шампусиком там балуются.
sproter 28 июля 2018 | 12:10
jetsam: и не застрелил, а зарубил топором после совместного...
kokapu 28 июля 2018 | 12:00
icf: Что сказать - свободная страна. Свободно убивают, свободно сажают за что угодно и на какой угодно срок, свободно пытают, свободно бомбят другие страны.
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Уберите фразу про "свободную страну" и получится пугающе точное определение путинской России.
icf 28 июля 2018 | 12:07
kokapu: jetsam: Так я не понял - это в России стариков поубивали что ли? Или это в России полицейские ежегодно убивают от 700 до 1000 человек и их за это награждают, а не наказывают? Или это в России начальницу лагеря пыток "Гуантанамо" за особые заслуги назначают директором внешней разведки ? Что там у вас в методичке на этот счёт сказано?
jetsam 28 июля 2018 | 12:11
icf: конечно нет. в россии все чин-чином.
если что просачивается (видео) - то только по разрешению.
магницкий. вот сам себя без разрешения, гад, убил...
а в остальном все ок.
сколько в россии менты убивают? "да кто считал..."
методичку не прочитали. не доработали. тема не раскрыта.
icf 28 июля 2018 | 12:18
jetsam: Судя по бессвязному потоку фраз в стиле Органчика из произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина, в методичке вашей таки не оказалось ничего подходящего!))))
asyrj 28 июля 2018 | 12:18
icf:
В России стариков просто сжигают (утилизируют)
за ненадобностью.
icf 28 июля 2018 | 12:20
asyrj: Аптека - за углом ;-)