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11:31, 28 июля 2018

Порошенко: Русская православная церковь представляет угрозу для Украины

Русская православная церковь представляет угрозу для Украины. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает Интерфакс. По словам Порошенко, в России церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле полностью и безоговорочно поддерживает имперскую политику Кремля. «Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но и другим государствам не позволит этого делать. Для этого считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор», — об этом Петр Порошенко сказал в Киеве во время празднования 1030-летия крещения Руси.

Комментарии

33

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sasass 28 июля 2018 | 11:38

В России тоже РПЦ отправить в самостоятельное плавание...

danko1 28 июля 2018 | 11:45

sasass: РПЦ- это больше бизнес-структура и идеологический отдел Кремля по воспитанию рабов.

kit07_12 28 июля 2018 | 12:00

danko1: Угроза для Украины представляет жидобандеровская майданутая власть во главе с Парашенко. Когда-нить хохлы это поймут, но будет поздно, увы. Украина обречена, точка невозврата пройдена, ИМХО. Впереди только социально-экономический коллапс, возможная военная катастрофа, и распад этого гос-ва. Аминь.

rouslllllllanist4e 28 июля 2018 | 12:21

Русская Православная Церковь - это угроза для лично Петро Порошенко. А так же для прочего бесовского отродья, окопавшегося в Киеве.
Засуетились раскольнички после вчерашнего Крестного хода.

testmeter 28 июля 2018 | 12:26

rouslllllllanist4e: Вселенский Патриарх Варфоломей тоже раскольник-с. Он не принял приглашение РПЦ прибыть в Москву на празднование 1030-летия крещения Руси. Да еще и заявил:
"Моcква не имеет оснований для организации торжеств по поводу событий в конце X в. в Киеве, а присоединение Киевской митрополии Московским патриархатом во второй долине XVII в. не признается"

rouslllllllanist4e 28 июля 2018 | 12:32

testmeter: . Он не принял приглашение РПЦ прибыть в Москву на празднование 1030-летия крещения Руси.
========
Он и в Киев не нарисовался.
Прислал грамоту, полагаю почётную.
Во всяком случае, Петрушку она понравилась.
Очень похоже на всезападное "мы вас двумя руками поддерживаем, но денег не дадим".

serhio_25__ 28 июля 2018 | 12:32

testmeter: И когда он тебе такое заявил?
А самое главное, а чего он к Параше-то не приехал?

rouslllllllanist4e 28 июля 2018 | 12:38

serhio_25__:: И когда он тебе такое заявил?
=========
Это очередное www.ua со ссылкой на фейсбук.
Вышиванская лажа, я уже проверял.

testmeter 28 июля 2018 | 12:40

serhio_25__: Заявил он это вчера. А в Киев его не приглашали. УПЦ ведь не МПЦ, чтобы лезть со своими навязчивыми гэбнявыми гибридными штучками. 1030-летие невесть какой "юбилей". На 1000-летии крещения Руси в Киеве были все.

serhio_25__ 28 июля 2018 | 12:49

testmeter: ""Заявил он это вчера."" - покажи это заявление.
"". А в Киев его не приглашали. "" - теперь это так называется?))))) Кастрюльки во все поверят)))
"УПЦ ведь не МПЦ, чтобы лезть"" - так вы только это и делаете со своей "автокефалией".

ymnik29 28 июля 2018 | 12:35

kit07_12: kit07_12: И такие мантрьі уже 5-й год , а коллапса все нет и нет !

serhio_25__ 28 июля 2018 | 12:39

ymnik29: ""И такие мантрьі уже 5-й год , а коллапса все нет и нет ! "" -ахахахах, так это еще не коллапс???? У этой выгребной ямы, откуда народ массово сваливает, есть еще одно дно?

rouslllllllanist4e 28 июля 2018 | 12:46

ymnik29: коллапса все нет и нет !
==========
В Киеве (столице!) с мая месяца отключена горячая вода и перебои с холодной. Суды громят в присутствии полиции, которая жмётся к стенкам. А тонировка отмазывают от изнасилований несовершеннолетних и убийств на единственном основании, что они атошники. Цыганские погромы и преследования инакомыслящих.
Клянчат деньги на обслуживание уже взятых кредитов.
и тп.
Вам какой ещё коллапс нужен?

drgonish 28 июля 2018 | 11:50

sasass:

Дык Ленин так и сделал в свое время, чтоб Церковь была более независимой от гос. влияния, и даже патриаршество восстановил.
А церковники обиделись.

tvitov66 28 июля 2018 | 11:55

drgonish: сперва добрый дедушка Ленин массово отпускал попов к Богу ... с колоколен ... но они с дуру летели на грешную Землю

farmer1984 28 июля 2018 | 12:14

sasass: РПЦ и Кремль - близнецы-братья...
На пару легче держать в узде русский народ, как показывает наша история.

serhio_25__ 28 июля 2018 | 12:37

sasass: Я не понял, у укров государство не отделено от церкви? Чего глава государства лезет в церковные дела? Парашка возомнил себя главой английской королевой, т.е. главой церкви?

yuriykyvich 28 июля 2018 | 13:02

serhio_25__: У вас там все пригожинские такие "Умные"?
Глава Государства (любого) просто обязан "лезть" в уерковные дела, регламинируя деятельность любых конфессий на территории ввереного ему Государства.
А вот Церковь, не имеет ни малейшего Права лезть в дела светские, но это не в России, когда ПОпы спектакли и выставки отменяют, лезут в школы и ВУЗы и ракеты "Святой водой" окрапляют (все одно не помогвет).

parasuk_ 28 июля 2018 | 11:41

Оставили хохолорду праздновать с кочерыжкой за щекой вместо обещанного петюней томоса :)

snikkersnepper 28 июля 2018 | 11:43

Все церкви мира не представляют для Украины столько угрозы, сколько один Петр Лексеевич.

kir_pich_101 28 июля 2018 | 11:45

А какую угрозу она несет для всего прогрессивного и передового, неся мракобесие и отсталость, передать трудно...

(комментарий скрыт)

ppvngavr 28 июля 2018 | 11:46

О влиянии РПЦ на политику в период завоевания и колонизации Руси Золотой Ордой написано в публикации "Рождение Российской Цивилизации":
http://www.proza.ru/2018/07/23/897

Очень актуально для России и Украины сегодня!

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grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:03

Ну во первых это бабки, во вторых это огромные бабки ;)) И уж в самом конце - да РПЦ еще со времен Сталина тупо департамент НКВД-КГБ-ФСБ ;))

parasuk_ 28 июля 2018 | 12:08

grossalexis072018: В Советском Союзе и раввины при звании были :) Читал давно воспоминания одного. Общий смысл такой: я проводил подпольный обряд для 10 самых проверенных евреев и когда на следующий день шел с отчетом в кгб, там уже лежало 10 доносов. Страшное время было :)

grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:17

parasuk_: Ну можешб мне это не расказывать - мой двоюрный дед жил в Доме на Набережной ;))
НО есть очень редкое исключение - Старообрядцы и последователи Катакомбной православных церквей и конечно Свидетели Иеговы.

zibex 28 июля 2018 | 12:06

РПЦ МП - это псевдоцерковь созданная Сталиным в 1943 году

farmer1984 28 июля 2018 | 12:08

По поводу "щупальца страны-агрессора" Порошенко сказал сильно. Можно подумать, что РПЦ в Украине работает как агент СВР и ФСБ, собирая компромат и провоцируя верующих на скорейший развал Украины.

grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:23

farmer1984: А ты что думал по другому? Если РПЦ МП ровно этим занимается с времен предоставления автокефалии, то почему сейчас должно быть по другому. И занимается этим РПЦ и в РФ и в УКраине и в Америке :))

qdrya 28 июля 2018 | 12:18

РПЦ прежде всего в самой России представляет серьезную угрозу разуму и общественному здоровью своим мракобесием и своим чисто мошенническим характером.

правда, ничуть не большую угрозу, чем нацики во главе с Порошенко - самой Украине. Так что тут не борьба правого с виноватым. А урода с уродом , разве что характер уродства разный: одни убивают сограждан за инакомыслие, другие сажают за оскорбление мифических чувств верующих. И те и другие - мрази.

qdrya 28 июля 2018 | 12:22

впрочем, Порошенко как всегда тупо врет: Украинская православная церковь Московского патриархата самостоятельна и имеет отношение к Москве чисто номинально. Это просто попытка создать государственную украинскую православную церковь по образу и подобию РПЦ.

grossalexis072018 28 июля 2018 | 12:45

qdrya: Вот напомнить тебе случай с отказом отпевать младенца ?!!! Ты сам то веришь в точто написал. или наивный от рождения ? Просто сама структура РПЦ МП построена на жестком подчинении, даром что ли ее всю дорогу ГБ курировало ;)) И да с автокефалией будет такая же хрень.

vincenttt 28 июля 2018 | 12:29

РПЦ, являясь гэбистской холуйнёй представляет угрозу прежде всего населению РФ..

jetsam 28 июля 2018 | 12:30

вспоминаю "историю средневековья".
джордано бруно...
ведьмы на костре...
еретики-протестанты в костре...
жанна д`арк...

вспоминается недавнее:
аум синрикё
саентология
...

я бы с казал "любая церковь представляет угрозу". для всего.

ну исключая, может быть:
---
Хорошую религию
Придумали индусы,
Что мы, отдав концы,
Не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя,
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья,
Останешься свиньёю.

--- (с) Владимир Высоцкий * «Песенка о переселении душ»

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