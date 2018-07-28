Порошенко: Русская православная церковь представляет угрозу для Украины

Русская православная церковь представляет угрозу для Украины. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает Интерфакс. По словам Порошенко, в России церковь только на бумаге отделена от государства, а на самом деле полностью и безоговорочно поддерживает имперскую политику Кремля. «Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но и другим государствам не позволит этого делать. Для этого считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор», — об этом Петр Порошенко сказал в Киеве во время празднования 1030-летия крещения Руси.