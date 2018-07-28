Сенатор Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта Об аккредитации визовых центров в России
Сенатор Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта Об аккредитации визовых центров в России, но пообещал вернуться к этому вопросу в ходе осенней сессии. Об этом он написал в своем Фейсбуке. При этом Косачев считает, что сама идея правильная, и сенаторы и дальше будут добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан. Косачев пожаловался «на информационную кампанию, развернутую оппонентами, и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров».
Ранее туроператоры заявили, что ни один визовый центр в России не сможет соответствовать требованиям, которые были предъявлены в законопроекте. Из-за этого все они могут закрыться.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 11:37
"Сенатор", блин.
Прямо как в цивилизованной стране.
merelymy 28 июля 2018 | 12:20
Скажешь волшебное слово "сенатор" и КВН отдыхает.
tv_victim 28 июля 2018 | 11:48
Не прохиляло одно паскудство. Придумает что-нибудь новое.
sborisych 28 июля 2018 | 12:58
tv_victim:
Да уж, этот хрюндель не успокоится.. ВпроТчем, там таких пруд пруди..
jetsam 28 июля 2018 | 12:03
@что сама идея правильная@ "а вот все, что вы делаете руками..."
alex1890 28 июля 2018 | 12:12
jetsam: Особенно в период летних каникул депутатов-патриотов, любовь которых к родине усиливается десятикратно из зоны Шенген.
andrang2 28 июля 2018 | 12:09
Послал-отозвал. А какая у него зряплата и за чей счет он так "трудится" и какие у него льготы от трудового народа?
Какая у него будет пенсия и во сколько лет?
ndezhin 28 июля 2018 | 12:18
Глистовой мразоте - всё бы контролировать.
bonhoeffer 28 июля 2018 | 12:18
Пустоголовая власть во главе с президентом: сначала воплощают свои бредовые идеи, а потом думают как справиться с их последствиями.
eduard53 28 июля 2018 | 12:23
Ну всё ж для нас, для нашего блага, все эти аккредитации, лицензирования (не подумайте - поборы) стараются сенаторы-думаки, а неблагодарный народец всё чего-то недовольно бурчит ... Не иначе, госдеп мутит русофобскую байду ...
piccoru 28 июля 2018 | 12:37
Собиралась в Ростов, но теперь поеду в Витебск и Полоцк, Псков заменю на Чернигов....
Достали....
ura_123 28 июля 2018 | 12:37
Осенняя сессия совпадает с осенним обострением депрессивных психозов...