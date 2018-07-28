Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии
Это младший инспектор группы надзора отдела безопасности Руслан Цветков. Об этом ТАСС сообщили в Заволжском райсуде Ярославля. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения. Ранее были арестованы шесть фигурантов дела, еще один — замначальника колонии Иван Калашников – по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.
Комментарии10
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ansata 28 июля 2018 | 11:34
Иван Калашников – по состоянию здоровья был отправлен под домашний арест.
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Ой, а чо й та? Приболел родненький? Как же он хворый "работал" то?
serge_moro 28 июля 2018 | 11:43
ansata: Пытки по всей стране. Но главная пытка для россиян это Путин . Сколько же еще он будет у власти ,чтобы быть пыткой для многих россиян?. Вот этот вопрос остается открытым и пытки продолжатся до 2024 года. А там как палач захочет ,пытать дальше или отдохнуть временно
serkhao10 28 июля 2018 | 11:58
serge_moro: Дело ведь не в Путине, а в системе. Не будет его, будет ему подобный.
mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 11:34
Слишком медленно арестовывают садюг-вертухаев, в час по чайной ложке.
Нужно арестовывать их хотя бы по паре сотен в день.
tvitov66 28 июля 2018 | 11:52
mikhail_spb_: сперва надобно наградить! За верность режиму
balamuto 28 июля 2018 | 11:55
mikhail_spb_:Ты хочешь арестовать всю страну?
icf 28 июля 2018 | 12:03
mikhail_spb_: Ага, и судить тройками. Вы, похоже, правнук наркома Ежова? Или Ягоды?
jetsam 28 июля 2018 | 12:05
icf: а сейчас как судят? только по звонку верховного? не успевает он, не успевает
jetsam 28 июля 2018 | 12:38
mikhail_spb_: а 37 не навевает?
сказал, что старший по смене чай пронес - сел на его место...
сказал, что "начальника" зэка би - сел на его место...
и пошло, поехало.... неужели снова захотелось?
всего-то разница - тогда нужные показания выбивались,
а сейчас - даже нужные показания не нужны (слово сечина).
неа. чего-то не хочется опять в гулаг.
serkhao10 28 июля 2018 | 12:04
Да уж, насмешили. "По состоянию здоровья". Надорвался бедный. А что? Палками колотить людей каждый день. Это ж сколько здоровья надо иметь. Ты сам попробуй.