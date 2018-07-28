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Эксклюзив Эха 11:00, 28 июля 2018

Сотрудники СИЗО «Лефортово» спрятали учёного, арестованного по делу о госизмене

В изоляторе сказали, что за последнее время по этой статье поступил только Виктор Кудрявцев. Об этом «Эху Москвы» рассказал член ОНК Евгений Еникеев.

Ранее адвокат Алексея Темирева просила правозащитников посетить ее подзащитного. Сопровождающий сотрудникам ОНК, что они могут идти по всем камерам и спрашивать у заключенных статью, по которой их обвиняют, добавил Еникеев.

Комментарии

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mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 11:06


Оказывается, вертухаи не только садисты, но и шалунишки - прячут заключённых, чтобы общественность их искала.

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