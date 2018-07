Шесть женщин обвинили в домогательствах главу американского канала CBS Лесли Мунвса

По их словам, они регулярно подвергались непристойным действиям со стороны топ-менеджера телекомпании на протяжении 1980-90-х годов.

Жертвами домогательств Лесли Мунвса назвали себя, в частности актриса Иллеана Дуглас и писательница Джанет Джонс, говорится в статье газеты The New Yorker. Четверо женщин утверждают, что во время деловых встреч главный исполнительный директор канала CBS насильно пытался прикоснуться и поцеловать их. Еще две предполагаемые жертвы харрасмента говорят, что Мунвс заставил их молчать под угрозой разрушения карьеры. При этом Иллеана Джонс утверждает, что ее уволили с CBS из-за того, что она не ответила взаимностью топ-менеджеру холдинга. Между тем около 30 нынешних и бывших сотрудников телеканала, как пишет The New Yorker, уверяют, что практика домогательств была регулярной сразу в нескольких редакциях и отделах CBS. Это, как отмечает газета, противоречит публичному поведению Мунвса, который неоднократно осуждал сексуальные домогательства и даже участвовал в движении #MeToo.

Сам менеджер CBS, как пишет издание, заявил, что никогда не злоупотреблял своим положением. В то же время Мунвс принес извинения и признался в том, что «несколько десятилетий назад» мог доставить неудобства нескольким девушкам.