Умер писатель Владимир Войнович
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Жена писателя Светлана Колесниченко сказала, что с датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Жена писателя Светлана Колесниченко сказала, что с датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник.
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