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10:32, 28 июля 2018

Шесть женщин обвинили в сексуальных домогательствах главу американского телеканала СВS Лесли Мунвса

Об этом пишет журнал New Yorker. Пострадавшие заявили, что после того, как они отвергли домогательства Мунвса, в их карьере начались проблемы. Две женщины утверждают, что глава СВS их запугивал. Телеканал сообщает, что проверяет эти заявления. По словам Мунвса, он сожалеет, что приставал к женщинам, однако отвергает обвинения в том, что он негативно влиял на их карьеру.

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