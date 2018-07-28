ФПА пожаловалась в ГП на предложение ФНС считать нарушением присутствие адвокатов на допросах руководителей компаний
Федеральная палата адвокатов пожаловалась в Генпрокуратуру на предложение Федеральной налоговой службы считать нарушением закона присутствие адвокатов на допросах руководителей компаний. Об этом говорилось в письме ФМС, которое было опубликовано 25 июля. В этом письме ФМС ставит оказание юридической помощи адвоката, которое гарантировано каждому гражданину Конституцией в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков, заявляет Федеральная палата адвокатов, об этом сообщает РАПСИ.
Комментарии2
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atl 28 июля 2018 | 10:45
АБВГД сказало вечером ЕЖЗИ, что ЁКЛМН пора бы и замочить в ОПРСТ..
komandarm____68 28 июля 2018 | 11:05
atl: БССЯ! - Бл..., снял с языка! ))