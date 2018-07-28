ФПА пожаловалась в ГП на предложение ФНС считать нарушением присутствие адвокатов на допросах руководителей компаний

Федеральная палата адвокатов пожаловалась в Генпрокуратуру на предложение Федеральной налоговой службы считать нарушением закона присутствие адвокатов на допросах руководителей компаний. Об этом говорилось в письме ФМС, которое было опубликовано 25 июля. В этом письме ФМС ставит оказание юридической помощи адвоката, которое гарантировано каждому гражданину Конституцией в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков, заявляет Федеральная палата адвокатов, об этом сообщает РАПСИ.