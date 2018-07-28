Сотрудники СИЗО Лефортово спрятали от ОНК 64-летнего ученого Тимирева, который был арестован по делу о госизмене
Сотрудники СИЗО Лефортово спрятали от общественно-наблюдательной комиссии 64-летнего ученого Алексея Тимирева, который был арестован по делу о государственной измене. Об этом в своем блоге написал член ОНК Евгений Еникеев. При посещении СИЗО членам ОНК заявили, что в Лефортово поступил только сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Однако накануне Еникееву позвонила адвокат Тимирева с просьбой навестить ее подзащитного. По ее словам, у пожилого человека серьезные проблемы со здоровьем, стент в сердце и язва желудка. По данным Еникеева, человек по имени Алексей Тимирев упоминается на сайте Южно-Российского государственного политехнического университета в Новочеркасске. Он работает профессором на кафедре электроснабжения и электропривод.
Комментарии4
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gregor 28 июля 2018 | 10:52
Сотрудники СИЗО Лефортово спрятали от ОНК 64-летнего ученого Тимирева, который был арестован по делу о госизмене
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А был ли мальчик ?
Операция "Блефт " .
Надо же как -то доказывать что ....... изобрели как бы оружие чудесное ,как бы автомат Калашникова с ядерной гашеткой и лазерным прикладом .
А как лапшу на уши повесить ? Найти шпиёна Васю ,который передавал ,как бы чертежи , одной из разведок НАТО ... ... вот и ищите как бы ... . какой из стран .
Пока блеф не распознают ..... .
poluputing 28 июля 2018 | 10:55
все эти старички - предатели родины, японские шпионы? Гляди ж ты, на ладан дышат, а всё будущность внучков обеспечить хотят. А скорее всего, фсбшники развели не только Аню Павликову с молодёжью .
sasass 28 июля 2018 | 11:01
В России тюрьмы с двойным дном....
vladimirbelarus 28 июля 2018 | 11:06
Гэбня охватывает население широким слоем: и стар и млад пойдёт на кичу. Знакомый психоз, проходили. Уже показывали, как много врагов народа, шпионов. Получали за это награды. Потом сажали этих за приписки, потом сажали тех за то, что посадили не того. А по-человечески жить нельзя,а?