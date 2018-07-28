Митинги против повышения пенсионного возраста прошли на Дальнем Востоке

Как сообщает МБХ Медиа, на согласованной акции во Владивостоке были задержаны двое волонтеров штаба Навального. Среди них – Екатерина Васильева, которой при задержании выкручивали и заламывали руки. Видеозапись задержания размещена на сайте МБХ. В Оренбурге во время митинга отключили электричество. Выступающим пришлось говорить в мегафон, а организаторам – принести и запустить генератор. В Петропавловске-Камчатском участники митинга потребовали отозвать из Госдумы депутатов от региона – Ирину Яровую и Константина Слыщенко.

В полдень акция против пенсионной реформы, организованная КПРФ, пройдет в Москве. Сначала состоится шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта академика Сахарова, где запланирован митинг.