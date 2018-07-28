Сенатор Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта Об аккредитации визовых центров в России

Об этом он написал в своем Фейсбуке. При этом Косачев считает, что сама идея правильная, и сенаторы и дальше будут добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан.

Ранее туроператоры заявили, что ни один визовый центр в России не сможет соответствовать требованиям, которые были предъявлены в законопроекте. Из-за этого все они могут закрыться.