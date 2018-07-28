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10:30, 28 июля 2018

Сенатор Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта Об аккредитации визовых центров в России

Об этом он написал в своем Фейсбуке. При этом Косачев считает, что сама идея правильная, и сенаторы и дальше будут добиваться ее законодательного оформления для защиты интересов российских граждан.
Ранее туроператоры заявили, что ни один визовый центр в России не сможет соответствовать требованиям, которые были предъявлены в законопроекте. Из-за этого все они могут закрыться.

Комментарии

21

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polsan 28 июля 2018 | 10:35

Чтобы ещё такого сделать полезного?!

vikwlad 28 июля 2018 | 11:03

Всё хотят взять под государственный контроль. Идиоты. При Советской власти тоже всё было под государственным контроле. И все прекрасно видели в какое убожество превратилось это государство.

forward 28 июля 2018 | 10:35

Хотели совсем угробить нашу туристическую отрасль. На этот раз не получилось. Тюрина молодец, шум подняла....

a_111111 28 июля 2018 | 10:45

forward: вот кого не жалко, так это Тюрину и компанию... Давно не пользуюсь услугами турфирм...

bulf 28 июля 2018 | 10:47

forward: наша туристическая отрасль давно и прочно угроблена - к нам и так мало кто едет с туристическими целями. А теперь, если вдруг этот людоедский закон будет принят, большинству обычных наших людей будет закрыт выезд, поскольку чищу получить будет крайне сложно.. Особенно это касается провинций, где нет, не было и не будет зарубежных посольств.

bulf 28 июля 2018 | 10:52

Визу, простите

sergo_25_26 28 июля 2018 | 10:36

и какие интересы граждан вы хотите защитить этим законом? Отморозки полные.

danko1 28 июля 2018 | 10:36

Правильная идея- это таким способом через закрытия визовых центров по всей России фактически закрыть выезд для большинства россиян?
Скоро правильной идеей объявят выездные визы.

bulf 28 июля 2018 | 10:42

danko1: какой же придурок, прости господи! Сам под санкциями, ему въезд в большинство стран запрещён, так он хочет, чтобы теперь обычные люди страдали! Ведь многие годами копят на зарубежную поездку, так теперь ещё и на билет в Москву тратиться придётся, и на проживание там, потому что в случае принятия этого закона, визу получить будет почти невозможно, надо жить в том городе, где есть посольство, и стоять в километровых очередях! Подлая и мелочно-мстительная душонка у этого Косачева!

sokal123 28 июля 2018 | 10:44

danko1: А детки наши едросовские ,а Лизонька Пескова и другие малые детушки ,они трудности то же испытывать будут - смотри у меня косачь.

danko1 28 июля 2018 | 10:50

sokal123: Трудности особые не испытывали те, кто живет в Москве, возможно и в Питере.
Только очереди большие были бы. Но раз в 3 года, на которые выдают визы, - это не страшно.
А вот для жителей других городов, которым надо было бы лететь в Москву и жить тут, это большие трудности, в т.ч. и финансовые, что и желание выехать отобьют, т.к. это стоимость путевок значительно повышает.

bulf 28 июля 2018 | 10:50

sokal123: щаззз!

wojskowy Марек Качоровски 28 июля 2018 | 10:42

Если полезная для граждан, то почему не отстаиваете свою идею? Не надо делать хорошую мину при плохой игре господин Косачёв, у вас это не получается. Даже, как говорится ежу понятно, что сверху пришло указание, не тот уровень у Вас что бы с идеями выступать. Идеи может озвучивать один человек, все остальные, т.е. ваши коллеги имеет право только дружно крикнуть: "Одобряем-с барин" . А так смешно получается: Ваша должность предполагает СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ и всё. И если вы честный человек и считаете, что это принесёт пользу народу, то вы должны отстаивать своё предложение до конца. а так вы просто мелкий трус.

a_111111 28 июля 2018 | 10:47

wojskowy: А он мелкий?

sprav77 28 июля 2018 | 10:42

Всё делают в интересах российских граждан. А нам от этого не легче.

vladimirgornitsky 28 июля 2018 | 10:47

Стало быть, все-таки не заговор с целью ограниченияч выезда, а обычная дурость, которую на этот раз, слава богу, вовремя исправили. Было бы сознательное решение прикрыть выезд - не отменили бы.

addi 28 июля 2018 | 10:53

Гражданин Косачёв ! Детализируйте, какие именно интересы граждан будет
защищать этот бестолковый законопроект ? И в чём "правильность идеи" ?
Не надо с нами хитрить, уважаемый....

sasass 28 июля 2018 | 10:58

Поняли , что опупели...

vladbor 28 июля 2018 | 11:04

ребятки, которые захотели, чтобы русский народ отдыхал в крыму , сочи и других отечественных заповедных местах проиграли ребятам, которые народ по миру пускают......

krestianin_067rus Михаил Никитин 28 июля 2018 | 11:06

Накосячил Косачев... :(((

vitaminoz 28 июля 2018 | 11:06

укурки

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