Бывший президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца
Его обвиняют в свержении конституционного строя.
Претензии со стороны следователей к Кочаряну связаны с разгоном демонстрации 1 марта 2008 года. В ней участвовали противники выигравшего тогда президентские выборы Сержа Саргсяна. В ходе акции погибли 10 человек, были ранены более 250 протестующих. По мнению следователей, Кочарян, тогда еще возглавлявший Армению, покусился на основы конституционного строя. Впрочем, сам экс-президент назвал обвинение против него сфабрикованным и считает себя жертвой политического преследования. Таким образом, утверждает Кочарян, его пытаются не допустить к участию во внеочередных парламентских выборах. Адвокат экс-президента Армении Рубен Саакян не рассказал подробности заседания, на котором был арестован его подзащитный, но отметил, что решение будет обжаловано.
По делу о свержении конституционного строя проходит также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Накануне суд отказался его арестовать и выпустил под залог в 10 тысяч долларов.
Комментарии2
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andreykochnev 28 июля 2018 | 10:04
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Путин 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
art_ 28 июля 2018 | 10:27
какое может быть соблюдение конституции при военном положении, когда страну возглавляет человек, который вчера еще командовал военными действиями, а сегодня стал президентом продолжающей воевать страны ?