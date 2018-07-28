Бывший президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца

Его обвиняют в свержении конституционного строя.

Претензии со стороны следователей к Кочаряну связаны с разгоном демонстрации 1 марта 2008 года. В ней участвовали противники выигравшего тогда президентские выборы Сержа Саргсяна. В ходе акции погибли 10 человек, были ранены более 250 протестующих. По мнению следователей, Кочарян, тогда еще возглавлявший Армению, покусился на основы конституционного строя. Впрочем, сам экс-президент назвал обвинение против него сфабрикованным и считает себя жертвой политического преследования. Таким образом, утверждает Кочарян, его пытаются не допустить к участию во внеочередных парламентских выборах. Адвокат экс-президента Армении Рубен Саакян не рассказал подробности заседания, на котором был арестован его подзащитный, но отметил, что решение будет обжаловано.

По делу о свержении конституционного строя проходит также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Накануне суд отказался его арестовать и выпустил под залог в 10 тысяч долларов.