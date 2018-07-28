Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в городах Дальнего Востока
В ближайшие часы акции КПРФ состоятся в других регионах, в том числе и в Москве.
На согласованном митинге в Хабаровске говорили о том, что границы пенсионного возраста давно были согласованы с врачами, исходя из возможностей организма человека. В Комсомольске-на-Амуре призывали обратить внимание, насколько тяжело будет работать в пожилом возрасте людям, чья деятельность связана с физическим трудом. В Южно-Сахалинске участники акции настаивали, чтобы областная дума отозвала положительное заключение об изменениях в пенсионном законодательстве, передает агентство Интерфакс. В Петропавловске-Камчатском требовали отозвать из Госдумы депутатов от Камчатки – Ирину Яровую и Константина Слыщенко. Организовала всероссийскую акцию против пенсионной реформы партия КПРФ. В полдень коммунисты проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, где запланирован митинг.
Митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа в воскресенье пройдет на проспекте Сахарова. Его организатором выступила Либертарианская партия.
Комментарии7
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alex_d 28 июля 2018 | 10:06
что-то про количество пришедших скромно умалчивают. значит, похвастаться нечем. опять пара сотен...
nikolai_matveev2 28 июля 2018 | 10:20
ЭМ : Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа
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Люто ненавидел Россию покойник .....
tuman13 28 июля 2018 | 10:11
"""Либертарианская партия.""
Это что за хрень?
mikr 28 июля 2018 | 10:36
Не так давно Эхо усиленно педалировало антироссийские митинги Навльного. После этого Эхо пыталось раскручивать так называемое "протестное движение водителей против Платона".
Ну, и где сегодня все эти протестанты?
pavelmistery 28 июля 2018 | 10:41
mikr: Некоторые в тюрьмах, некоторые лишились работы, а некоторые замолчали, боясь сеть или потерять работу. Это же Россия, пора привыкать и не задавать глупых вопросов...
mikr 28 июля 2018 | 11:03
pavelmistery:
...боясь сесть или потерять работу?..
Так ведь писали, что люди "доведены до отчаяния и готовы на все". А по-Вашему получается, что людям все-таки есть чего терять. Неужели опять кто-то соврамши?
ihtamnet 28 июля 2018 | 10:36
Бесполезно. Численность умалчивается потому, что вышло человек по сто. Все пукают в штанишки от страха.