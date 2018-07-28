Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в городах Дальнего Востока

В ближайшие часы акции КПРФ состоятся в других регионах, в том числе и в Москве.

На согласованном митинге в Хабаровске говорили о том, что границы пенсионного возраста давно были согласованы с врачами, исходя из возможностей организма человека. В Комсомольске-на-Амуре призывали обратить внимание, насколько тяжело будет работать в пожилом возрасте людям, чья деятельность связана с физическим трудом. В Южно-Сахалинске участники акции настаивали, чтобы областная дума отозвала положительное заключение об изменениях в пенсионном законодательстве, передает агентство Интерфакс. В Петропавловске-Камчатском требовали отозвать из Госдумы депутатов от Камчатки – Ирину Яровую и Константина Слыщенко. Организовала всероссийскую акцию против пенсионной реформы партия КПРФ. В полдень коммунисты проведут шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, где запланирован митинг.

Митинг против пенсионной реформы и налогового грабежа в воскресенье пройдет на проспекте Сахарова. Его организатором выступила Либертарианская партия.