Писатель, поэт и драматург Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа. Он был большим литератором и хорошим человеком, об этом «Эху» рассказала писательница Людмила Улицкая.

Как сказала ТАСС жена Войновича Светлана Колесниченко, дата и место прощания пока не известны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.