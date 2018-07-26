Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа
Писатель, поэт и драматург Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни от сердечного приступа. Он был большим литератором и хорошим человеком, об этом «Эху» рассказала писательница Людмила Улицкая.
Как сказала ТАСС жена Войновича Светлана Колесниченко, дата и место прощания пока не известны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник.
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