Эксперты Сбербанка назвали страны, где опасно расплачиваться картами
Чаще всего деньги с карт россиян крадут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, где еще не налажены выпуск и обслуживание карт с микропроцессором, сообщает РБК. Чаще всего преступники используют скримминг, при помощи специальных устройств получают данные карты, а затем изготавливают ее дубликат. Это, в основном, происходит в небольших торговых точках или в банкоматах.
Комментарии1
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lager23 28 июля 2018 | 10:06
Нет, деньги с карты Сбербанка воруют чаще всего в РФ, что не день, то списание долгов с россиянина по исполнительному делу о взыскании штрафов, недоимок, пени, налогов....так как Володя нас любит и ему нужны деньги для нас!