Эксперты Сбербанка назвали страны, где опасно расплачиваться картами

Чаще всего деньги с карт россиян крадут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, где еще не налажены выпуск и обслуживание карт с микропроцессором, сообщает РБК. Чаще всего преступники используют скримминг, при помощи специальных устройств получают данные карты, а затем изготавливают ее дубликат. Это, в основном, происходит в небольших торговых точках или в банкоматах.