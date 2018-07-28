Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акции протеста в 2008 году
Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акции протеста в 2008 году, — сообщает РИА Новости. Участники акции протестовали против результатов президентских выборов. Демонстрации проводила оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Терпетросяном, который проиграл на выборах Сержу Саргсяну. В беспорядках и столкновениях митингующих с полицией погибли 10 человек и около 200 пострадали.
Комментарии4
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ukradennaya_pensiya 28 июля 2018 | 09:39
Главвора РФ скинут - тоже припомнят автозаки, избиения и омоновские сколы.
ems1 28 июля 2018 | 09:51
ukradennaya_pensiya: Думаете, у него не будет куда нырнуть? Если он завтра начнёт делать "правильные поступки", с точки зрения Запада, то его т.н. мировая элита станет на руках носить.
art_ 28 июля 2018 | 09:41
военное положение страны не предусматривает соблюдения конституции, тем более 10, 20 и почти что уже 30 лет назад. можно судить, конечно, за нарушения конституции, но надо будет учитывать эти обстоятельства. и то, что при военном положении нет выборов и нет независимого суда, в том числе конституционного
ramus 28 июля 2018 | 10:04
Нельзя нарушать Конституцию.