Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акции протеста в 2008 году, — сообщает РИА Новости. Участники акции протестовали против результатов президентских выборов. Демонстрации проводила оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Терпетросяном, который проиграл на выборах Сержу Саргсяну. В беспорядках и столкновениях митингующих с полицией погибли 10 человек и около 200 пострадали.