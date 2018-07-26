Умер писатель Владимир Войнович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью. Жена писателя Светлана Колесниченко сказала, что с датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник. Владимиру Войновичу было 85 лет.

В советские годы власть была настроена против него, что в итоге привело к эмиграции. Об этом рассказывал ранее Владимир Войнович в эфире «Эха Москвы».

Самым известным его произведением стал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». После публикации романа за границей Войновича исключили из Союза писателей, а в 1980 году выслали из СССР и лишили гражданства. В эмиграции он написал сатирическую антиутопию «Москва 2042». В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено и он вернулся в Советский Союз.