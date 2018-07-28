Четвертые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, стартуют сегодня в семи странах
Военнослужащие из России и зарубежья будут соревноваться на 23 полигонах в 28 конкурсах. Отдельные состязания принимают у себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан и КНР. Всего в играх участвуют представители 33 стран. Самыми представительными делегациями как обычно являются сборные России и Китая.
Приглашения на Игры традиционно были направлены всем странам — членам НАТО, но приняла его только Греция.
Комментарии1
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davi__koloradov 28 июля 2018 | 09:40
А воинственные Вануту и Науру примут участие в мокшанских карманных играх?