Четвертые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, стартуют сегодня в семи странах

Военнослужащие из России и зарубежья будут соревноваться на 23 полигонах в 28 конкурсах. Отдельные состязания принимают у себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Казахстан и КНР. Всего в играх участвуют представители 33 стран. Самыми представительными делегациями как обычно являются сборные России и Китая.

Приглашения на Игры традиционно были направлены всем странам — членам НАТО, но приняла его только Греция.