Торжества в ознаменование 1030-летия Крещения Руси пройдут сегодня в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине
В нашей стране праздник носит как религиозный, так и светский характер — памятная дата была установлена федеральным законом еще 2010 году.
Во всех храмах России сегодня пойдут праздничные богослужения. В Московском Кремле на Соборной площади служба впервые состоится под открытым небом. Возглавит богослужение патриарх Кирилл. Крестный ход к Владимирской горке накануне прошел и в Киеве, где митрополит Киевский Онуфрий совершил молебен. Сторонники Киевского патриархата проведут сегодня свой отдельный крестный ход. В нем примет участие и президент Украины Петр Порошенко. К 1030-летию Крещения Руси украинские власти ожидали от Вселенского патриархата решения о создании в стране единой поместной православной церкви. Против автокефалии не раз высказывались в Москве. Помимо канонической УПЦ Московского патриархата, на Украине действуют неканонические православные церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Вселенский патриарх Варфоломей форсировать события и принимать решение к дате не стал.
На последнем перед юбилеем Крещения Руси Синоде Вселенского патриархата вопрос об автокефалии украинской церкви не поднимался.
Комментарии8
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sensei54 28 июля 2018 | 09:08
При любых раскладах, царь должен выйти к народу. Лично!
testmeter 28 июля 2018 | 09:21
"в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине"
"Крестный ход к Владимирской горке накануне прошел и в Киеве, где митрополит Киевский Онуфрий совершил молебен. Сторонники Киевского патриархата проведут сегодня свой отдельный крестный ход. В нем примет участие и президент Украины Петр Порошенко"
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Это ж надо так все переврать. Крещение было в Киеве, а журнашлюшники ставят "на Украине" в конец списка. Празднование крещения Киевской Руси состоится в Киеве сегодня. А вчера какой-то мацковский патриархат провел свою очередную гибридную акцию "русского мира"
estamp 28 июля 2018 | 09:33
testmeter: А вчера какой-то мацковский патриархат провел свою очередную гибридную акцию
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Не помри от обиды, майданутик.
Вчерашняя акция собрала
200 тыс. чеовек. Хотя полиция ей препятствовала. Кстати, много народу приехало из Ровно, а это ни разу не Луганск.
П на сегодняшнюю акыию т.н. КП народ по разнарядкам, разосланным по всем сельсоветам сгоняют. И об этом укроСМИ соотщают, а не КисельТВ.
svessa 28 июля 2018 | 09:23
Как правильно Крещение Руси или Киевской Руси???
agriment 28 июля 2018 | 09:35
svessa: 09:23 "Как правильно Крещение Руси или Киевской Руси???"
- Для праздника устраивающих без разницы" как правильно" – лишь бы деньги собирать с населения и пилить бюджет, под любыми предлогами и наименованиями с дальним прицелом, под любые события и праздники, как пример::
из СМИ: "Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Как сообщается на официальном портале правовой информации, соответствующее распоряжение 25 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев"
estamp 28 июля 2018 | 09:38
svessa: Не было государства Киевская(!) Русь.
Прилигательное Киевская к названию государства пришпилили исорики, чтобы обозначить один из этапов развития Руси, во время которого столиыа государства размещалась в Киеве.
zztop1960 28 июля 2018 | 09:33
Первое крещение Руси, упомянутое, в первую очередь, в византийских летописях, произошло в 60-х годах IX века, т.е. более чем на 100 лет раньше официально признанной даты крещения Руси. Поскольку это крещение состоялось предположительно в период правления киевского князя-кагана Аскольда, то его называют «аскольдовым крещением». Так же это крещение иногда называют по имени константинопольского патриарха Фотия, при котором произошло это знаменательное событие – «фотиево крещение».
К сожалению, из русских летописей были изъяты все свидетельства об этом событии, вероятно, с целью возвеличить основателя киевской княжеской династии – Владимира Святославича, как «крестителя» Руси. Известный тезис о введении христианства на Руси Владимиром Святым в конце Х в., освященный авторитетом православной церкви, приобрел значение догмата, который не подлежал ни обсуждению, ни сомнению. Первая христианизация Руси во времена Аскольда и патриарха Фотия оказалась завуалированной, отодвинутой на задний план исторического процесса.
davi__koloradov 28 июля 2018 | 09:35
мокшанцы-то к крещению Киевской Руси никаким боком.