Торжества в ознаменование 1030-летия Крещения Руси пройдут сегодня в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине

В нашей стране праздник носит как религиозный, так и светский характер — памятная дата была установлена федеральным законом еще 2010 году.

Во всех храмах России сегодня пойдут праздничные богослужения. В Московском Кремле на Соборной площади служба впервые состоится под открытым небом. Возглавит богослужение патриарх Кирилл. Крестный ход к Владимирской горке накануне прошел и в Киеве, где митрополит Киевский Онуфрий совершил молебен. Сторонники Киевского патриархата проведут сегодня свой отдельный крестный ход. В нем примет участие и президент Украины Петр Порошенко. К 1030-летию Крещения Руси украинские власти ожидали от Вселенского патриархата решения о создании в стране единой поместной православной церкви. Против автокефалии не раз высказывались в Москве. Помимо канонической УПЦ Московского патриархата, на Украине действуют неканонические православные церковные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Вселенский патриарх Варфоломей форсировать события и принимать решение к дате не стал.

На последнем перед юбилеем Крещения Руси Синоде Вселенского патриархата вопрос об автокефалии украинской церкви не поднимался.