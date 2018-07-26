В российских городах сегодня состоятся митинги против пенсионной реформы

На Дальнем Востоке акции уже состоялись. В Москве мероприятие , организованное коммунистами, пройдет на проспекте Академика Сахарова. Шествие начнется в полдень.

Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие граждане просто не доживут до выхода на пенсию, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» депутат КПРФ Валерий Рашкин. По мнению Рашкина, меры правительства по увеличению продолжительности жизни россиян недостаточны.