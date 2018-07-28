Совет Федерации рассмотрит сегодня закон о повышении НДС с 18% до 20%

Проект получил множество негативных оценок от экономистов и представителей бизнеса.

Инициатором законопроекта стало правительство, Госдума поддержала документ. Согласно подсчетам кабинета министров, повышение налога на добавленную стоимость дополнительно принесет в бюджет 620 миллиардов рублей в год. Полученные средства планируют направить на социальные программы для выполнения майских указов президента.

Об отрицательном воздействии роста НДС на экономику говорили в Минэкономразвития, ухудшив свой макроэкономический прогноз на следующий год. В частности, рост ВВП будет значительно меньше первоначальных прогнозов и составит 1,4%. Ряд экспертов отмечают, что повышение налога на добавленную стоимость негативно скажется на доходах россиян. Более того, сделает жилье менее доступным, поскольку квартиры станут дороже. Новая ставка налога должна вступить в силу с 1 января.

Законопроект предусматривает сохранение льгот по НДС, которые предусмотрены для социально значимых товаров.