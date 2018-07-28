Совет Федерации рассмотрит сегодня закон о повышении НДС с 18% до 20%
Проект получил множество негативных оценок от экономистов и представителей бизнеса.
Инициатором законопроекта стало правительство, Госдума поддержала документ. Согласно подсчетам кабинета министров, повышение налога на добавленную стоимость дополнительно принесет в бюджет 620 миллиардов рублей в год. Полученные средства планируют направить на социальные программы для выполнения майских указов президента.
Об отрицательном воздействии роста НДС на экономику говорили в Минэкономразвития, ухудшив свой макроэкономический прогноз на следующий год. В частности, рост ВВП будет значительно меньше первоначальных прогнозов и составит 1,4%. Ряд экспертов отмечают, что повышение налога на добавленную стоимость негативно скажется на доходах россиян. Более того, сделает жилье менее доступным, поскольку квартиры станут дороже. Новая ставка налога должна вступить в силу с 1 января.
Законопроект предусматривает сохранение льгот по НДС, которые предусмотрены для социально значимых товаров.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 28 июля 2018 | 09:13
От увеличения налога на 2% Российское народонаселение не обнищает, зато будет обеспечен рост величия Отчизны!
polsan 28 июля 2018 | 09:21
mikhail_spb_: НДС хотят поднять на 11% ведь, а не на два как неверно пишут и во многих отчётах. ведь 2 от 18 это 11% а вовсе не 2% ))
galina6837 28 июля 2018 | 09:28
polsan: поднимут до 20 %. Это на 2.
Другое дело, что в каждом товаре много составляющих (сырье, электричество, бензин и т.д.). В итоге НДС будет 20%, но себестоимость товара (до НДС) вырастет на порядок
polsan 28 июля 2018 | 09:30
galina6837: Ваша формулировка корректна! )
ilja13 28 июля 2018 | 09:24
Эти балбесы на Большой Дмитровке во глава с этой балбетрессой и по субботам работают даже? Уморительно.