Ереванский суд арестовал на два месяца экс-президента Армении по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года

Ереванский суд арестовал на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Защита намерена обжаловать это решение. Политику грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он называл обвинения в свой адрес сфабрикованными и сфальсифицированными.

По этому же делу также проходит генсек Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров. Следствие также ходатайствовало о его аресте, однако суд минувшим вечером освободил генерал-полковника под залог.