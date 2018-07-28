Ереванский суд арестовал на два месяца экс-президента Армении по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года
Ереванский суд арестовал на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Защита намерена обжаловать это решение. Политику грозит до 15 лет лишения свободы. Сам он называл обвинения в свой адрес сфабрикованными и сфальсифицированными.
По этому же делу также проходит генсек Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров. Следствие также ходатайствовало о его аресте, однако суд минувшим вечером освободил генерал-полковника под залог.
Комментарии8
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semper_fidelis 28 июля 2018 | 08:52
Нормально! За деяние. не являвшееся уголовно наказуемым на момент совершения.
"Закон обратной силы не имеет"? - нет, не слышали.
Демократы такие демократы!
a_111111 28 июля 2018 | 09:10
semper_fidelis: убийства не являлись? Или фальсификация на выборах?
mcf 28 июля 2018 | 09:19
semper_fidelis: боисся? бойся бойся, срок давности по вашим делишкам будет исчисляться вечностью, патриоты.
art_ 28 июля 2018 | 09:21
с законами все сложно. нарушил конституцию или не нарушил, решал видимо конституционный суд, который в свою очередь не был независимой ветвью власти, потому что страна фактически находилась на военном положении и требовал военного положения, фактически. иди и разбирайся, так это или нет
gregor 28 июля 2018 | 09:22
А вот это зря ......,как мне кажется .
Какой бы не был ,а ушёл без крови .
Если его посадят ,это будет сигнал всем упыркам , власть держать хоть залить всё кровью ,но не отдавать .
Зря трогают этого экс-президента .., надо создавать претендент , ушёл без крови ,сам ..... будешь не подсуден .... . Иначе всегда будет много крови .
a_111111 28 июля 2018 | 09:29
gregor: Без крови ушёл Серж Саргсян. Роберт Кочарян удержал власть с кровью, потом передал Саргсяну.
a_111111 28 июля 2018 | 09:37
Мне интересно мнение другого генерала, кстати тоже раньше представлявшего Армению в ОДКБ, Норада Тёр-Григорьянца... Он, правда, так и остался генерал лейтенантом( полученным в Афгане). Героя Советского Союза, его вычеркнули из списков...( вместо него получил командующий округом в Ташкенте). Героя Армении- вроде как сам отказался.... Он был главкомом ВС Армении в среднюю и финальную часть Карабахской войны и хорошо знаком со всеми участниками, и язык у него не по возрасту острый... но боюсь не станет комментировать....
ed10075 28 июля 2018 | 09:39
Кое-кому у нас в стране "поёжилось...