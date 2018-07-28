Торжественные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси пройдут сегодня в Москве

В связи с праздничными мероприятиями будет ограничено движение по некоторым улицам столицы, — рассказала сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы Дарья Муго.

В День крещения Руси на Соборной площади Кремля состоится богослужение, затем пройдет крестный ход до Боровицкого холма, где стоит памятник князю Владимиру. Около него состоятся молебен и концерт.