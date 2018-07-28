Торжественные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси пройдут сегодня в Москве
В связи с праздничными мероприятиями будет ограничено движение по некоторым улицам столицы, — рассказала сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы Дарья Муго.
В День крещения Руси на Соборной площади Кремля состоится богослужение, затем пройдет крестный ход до Боровицкого холма, где стоит памятник князю Владимиру. Около него состоятся молебен и концерт.
Комментарии17
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viktorova 28 июля 2018 | 08:36
Интересно, акция согласована? Улицы центральные перекрыли. Снова будут нарушать конституционное право граждан на свободное перемещение...
danko_voila 28 июля 2018 | 08:39
viktorova: у тебя в Киеве бандеровцы дают людям проезда? Ты тоже за бандеровцев скакала? На диване? А данко1 в маями?
vezdehod 28 июля 2018 | 08:40
Мракобесам можно справлять любые мероприятия и их не нужно согласовывать ни с какими органами.- тем более...
Сам царь батюшка примет в этом участие.
danko_voila 28 июля 2018 | 08:42
vezdehod: ты про Украину старый прдн?
efilika 28 июля 2018 | 08:53
viktorova: а мусульманских работников "Жилищника" попросят поприсутствовать? Хотя, на это мероприятие желающих хоть отбавляй.
vikwlad 28 июля 2018 | 09:03
Не было крещения Руси. Было крещение Киевской Руси 1030 лет назад..
czerni 28 июля 2018 | 09:45
vikwlad: другой Руси и не было. Какая была, ту и крестили. Это уж потом русь крестила чудь, весь, мерю и прочую мурому.
drgonish 28 июля 2018 | 09:15
viktorova:
[Интересно, акция согласована?]
Эк как Навальный протестные настроения слил, выводя их не несогласованные акции. Люди теперь боятся на улицу выходить....
danko_voila 28 июля 2018 | 08:37
Поздравляю бабку данко1. Из маями.
tv_victim 28 июля 2018 | 08:42
И это в стране, "мудрые и незаменимые" мурководители которой еще к 80-м годам прошлого века на полном серьезе обещали жизнь при коммунизме.... Многие верили. есть идиоты, которые верят нынешним "мудрым и незаменимым"....
drgonish 28 июля 2018 | 09:30
tv_victim:
[ полном серьезе обещали жизнь при коммунизме....]
Это неизбежно. Многие при коммунизме и сейчас живут.
Например, человек хочет зарабатывать на лесе.
Опарыш, мысля в капиталистических рамках, лес рубит и продает.
Нормальный же человек лес сажает и получает гранты, и имеет с 1 посаженного дерева больше, чем опарыш с 4 проданных. :))
andy66 28 июля 2018 | 08:45
Какое отношение Москва имеет к крещению? Ее еще в помине не было...
ymnik29 28 июля 2018 | 08:58
andy66: Ну так воры награбленное "обмывают" так и на рашке : шо украли - то и празднуют !
nikvol 28 июля 2018 | 09:05
andy66: И что с того? Германия числит свою историю с 962 года, по-Вашему, в Берлине, которого тогда в помине не было, праздновать нельзя? Годовщина крещения Руси, а не Москвы.
razval74 28 июля 2018 | 09:06
andy66: Мокшане мысленно из болота Киевского князя Владимира поддерживали.
drgonish 28 июля 2018 | 09:20
andy66:
{Какое отношение Москва имеет к крещению?]
Правильно. Пусть хохлы празднуют крещение Руси и мизимкой запивают. :))
ramun 28 июля 2018 | 08:58
Казачки с нагайками приглашены,надеюсь?
Как без них Слово Божие в народ вбивать?