В российских городах сегодня состоятся митинги против пенсионной реформы
В Москве акция, организованная коммунистами, пройдет на проспекте Академика Сахарова. Шествие начнется в полдень.
А вот на Дальнем Востоке акции уже состоялись.
Так, согласованные митинги прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.
Между тем акция в Южно-Сахалинске не была с властями согласована.
Люди призвали остановить рассмотрение законопроекта до его обсуждения на общероссийском референдуме, а также осудить действия местных депутатов, поддержавших документ.
Комментарии4
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pro_hanov 28 июля 2018 | 08:53
Коммунисты стоят перед нелёгким выбором: или идти протестовать против повышения пенсионного возраста или с иконами и портретами Сталина праздновать годовщину крещения Руси.
drgonish 28 июля 2018 | 09:09
pro_hanov:
[Коммунисты стоят перед нелёгким выбором: ... бла-бла-бла]
Пока вы тут языком чешете, коммунисты уже протестуют.
ramun 28 июля 2018 | 08:55
ПАХАТЬ ДАРМОЕДЫ!!!
ДЕРЖАВА РАЗВАЛИВАЕТСЯ!!!
КРЫМ,КТО КОРМИТЬ БУДЕТ?!?!
patrikk_1 28 июля 2018 | 08:59
ramun:
Если хотим пенсии с 50-ти лет, то надо вывести войска из Приднестровья?