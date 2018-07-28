В российских городах сегодня состоятся митинги против пенсионной реформы

В Москве акция, организованная коммунистами, пройдет на проспекте Академика Сахарова. Шествие начнется в полдень.

А вот на Дальнем Востоке акции уже состоялись.

Так, согласованные митинги прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

Между тем акция в Южно-Сахалинске не была с властями согласована.

Люди призвали остановить рассмотрение законопроекта до его обсуждения на общероссийском референдуме, а также осудить действия местных депутатов, поддержавших документ.