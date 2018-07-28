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08:30, 28 июля 2018

В российских городах сегодня состоятся митинги против пенсионной реформы

В Москве акция, организованная коммунистами, пройдет на проспекте Академика Сахарова. Шествие начнется в полдень.
А вот на Дальнем Востоке акции уже состоялись.

Так, согласованные митинги прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.
Между тем акция в Южно-Сахалинске не была с властями согласована.

Люди призвали остановить рассмотрение законопроекта до его обсуждения на общероссийском референдуме, а также осудить действия местных депутатов, поддержавших документ.

Комментарии

4

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(комментарий скрыт)

pro_hanov 28 июля 2018 | 08:53

Коммунисты стоят перед нелёгким выбором: или идти протестовать против повышения пенсионного возраста или с иконами и портретами Сталина праздновать годовщину крещения Руси.

drgonish 28 июля 2018 | 09:09

pro_hanov:
[Коммунисты стоят перед нелёгким выбором: ... бла-бла-бла]
Пока вы тут языком чешете, коммунисты уже протестуют.

ramun 28 июля 2018 | 08:55

ПАХАТЬ ДАРМОЕДЫ!!!
ДЕРЖАВА РАЗВАЛИВАЕТСЯ!!!
КРЫМ,КТО КОРМИТЬ БУДЕТ?!?!

patrikk_1 28 июля 2018 | 08:59

ramun:

Если хотим пенсии с 50-ти лет, то надо вывести войска из Приднестровья?

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