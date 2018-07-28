IAAF одобрила заявки еще двух российских атлетов на выступление на международных стартах в нейтральном статусе
Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки еще двух российских атлетов на выступление на международных стартах в нейтральном статусе. Допуск получили Егор Николаев и Александр Скоробогатько.
Всего в этом году допуск на выступление на международных соревнованиях получили 74 российских легкоатлета. 57-ми отказано.
Вчера совет IAAF на заседании в Буэнос-Айресе решил не восстанавливать членство в организации Всероссийской федерации легкой атлетики. Этот вопрос будет вновь рассмотрен в декабре на заседании совета в Монако.
В федерации разочарованы этим решением, поскольку было сделано многое для исполнения требований, и в ИААФ отметили прогресс по некоторым вопросам, — сказала ранее «Эху Москвы» пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.
Напомним, ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.
Комментарии4
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vilingrad 28 июля 2018 | 08:32
Всю РФ первести в нейтральный статус. Путина кастрировать.
soldat777 28 июля 2018 | 08:46
vilingrad: Ты мне напомнил попа на митинге В.Новодворской. Он там призывал Россию разоружиться, подать пример всему миру. Вот это был последний гвоздик, в мою веру. Либерасты для России, хуже бешеных собак. Их только в загоне держать. Показывать миру, что они есть, но массы их не поддерживают. Что и есть на самом деле. Вас даже держать не надо, сами себя загнали туда, в подполье. А там, как известно, водятся только крысы!
Ты тоже крыса, ну или ведёшь себя так.
sm59 28 июля 2018 | 09:43
soldat777: Я так понял, что насчет Путина вы не возражаете...
sm59 28 июля 2018 | 09:34
Давно бы пора ВСЕХ спортсменов перевести в нейтральный статус. Чтобы тупорылые ушлепки с отвисшими животиками не питались иллюзией значимости на фоне комплекса неполноценности.
А "болеть" в спорте можно и даже полезно. Но не за "своих", а за тех, кто по сердцу пришелся.
1. В биатлоне я болею за "южные народы". А в спринте и марафоне - за "бледнолицых". Потому что всегда радуюсь победе тех, кто слабее. Тех, которые смогли победить ВОПРЕКИ начальной неравнозначности.
2. Но "болею" и за Болта. Потому что он - не первый, а ЕДИНСТВЕННЫЙ. Потому что свои миллионы (при внешней недалекости) тратит на детей собственной страны!!!
3. А еще "болею" за параолимпийцев. Потому что за их смешными "дерганиями" и "ковыляниями" на дорожках и в бассейне такое мужество, что вам, успешные люди с отвисшими животиками - и не дотянуться.