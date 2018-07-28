Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика
Те, кто уже приезжал на матчи Чемпионата мира по футболу, смогут свободно посещать нашу страну до конца года.
На этой неделе инициативу президента Владимира Путина о безвизовом въезде по Fan ID окончательно приняла Госдума. Законопроект прошел через три чтения в рекордно короткие сроки – это заняло всего девять дней. Теперь одобрить документ предстоит Совету Федерации, а затем проект закона отправится на подпись к президенту.
Инициатива позволит иностранцам до конца года въезжать и выезжать с российской территории без предъявления виз – только по Fan ID. На родных и друзей футбольных болельщиков этот закон не распространяется, но ранее президент Владимир Путин предложил бесплатно выдавать визы всем, кто будет сопровождать обладателей паспорта болельщика.
Глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев заявлял, что, согласно опросам, 80 процентов болельщиков хотели бы вернуться в Россию после окончания чемпионата. По словам депутата, речь может идти о серьезном росте турпотока.
Инициатива о безвизовом въезде будет распространяться примерно на 2 миллиона иностранцев, которые успели получить паспорт болельщика.
Комментарии9
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olegleon 28 июля 2018 | 08:07
что это происходит?! в субботу работать будут!
good_sadness 28 июля 2018 | 08:08
Я скажу так:-Для меня Войнович враг!
putin_itogy 28 июля 2018 | 08:19
good_sadness: Ты, путин..?
Роттенберг, Холуй из Ольгино..
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Подставь нужное.
vilingrad 28 июля 2018 | 08:30
good_sadness: Для меня Войнович враг!"
Он сказал бы так: Ты- большой дурак!:)
balamuto 28 июля 2018 | 08:56
Должны же отцы возвратиться к своим разноцветным детям в России, в конце то концов.
wild82 28 июля 2018 | 08:24
Если Россия, понравилась, если есть желание приехать ещё.. То почему бы и нет... Я лично буду рад если люди из разных стран будут приезжать в Россию.
macron21 28 июля 2018 | 08:25
Поступили бы проще,до конца года отмена виз для всех,за исключением может нескольких стран.За тем анализ ,что получилось,а то столько возможностей и все впустую,.А деньги можно заработать не малые,плюс занятость населения.И к стати лучший пример Грузия,страна преобразилась,модернизация идёт по всем направлениям,и все практически за счёт доходов от туризма.
ex_ex 28 июля 2018 | 08:41
Футбол закончился, но болельщики остались? Очередная бредовая пропагандистская идея. Болельщик - уже что-то типа особого звания. Он принял участие в путинском футбольном триумфе - вот ему особые привилегии. Да не приедет никто сюда просто так, без всякой цели, даже не старайтесь.
malorus_kiev145 28 июля 2018 | 09:33
ex_ex: в исраиль приедут ещё меньше.