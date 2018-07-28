Владимир Путин встретится со сборной России по футболу
Президент вручит игрокам и их наставникам государственные награды и почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемония традиционно состоится в Екатерининском зале Кремля.
Сборная России впервые в новейшей истории на домашнем чемпионате мира вышла в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии, ставшей затем серебряным призером первенства.
Глава государства ранее высоко оценил успех футболистов и их главного тренера Станислава Черчесова.
Комментарии4
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barssuk 28 июля 2018 | 07:43
Любит плешивый среди красивых мальчиков потереться
black100 28 июля 2018 | 07:46
С каким счетом закончилась встреча ?
rampa 28 июля 2018 | 07:47
опять гейропейские машины будут дарить нашим патриотам? )))
yralez 28 июля 2018 | 08:02
Не удивлюсь, если половина из них на службе в ГБ состоит.