Владимир Путин встретится со сборной России по футболу

Президент вручит игрокам и их наставникам государственные награды и почетные грамоты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония традиционно состоится в Екатерининском зале Кремля.

Сборная России впервые в новейшей истории на домашнем чемпионате мира вышла в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии, ставшей затем серебряным призером первенства.

Глава государства ранее высоко оценил успех футболистов и их главного тренера Станислава Черчесова.