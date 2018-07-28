«Российских хакеров» из группировки «Песчаный червь» обвиняют в атаке на сети крупных немецких телекомпаний WDR и ZDF
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник. По данным журнала, атака была предпринята в июне. Несмотря на то, что попытки проникновения в сеть компаний были обнаружены довольно рано, некоторые данные могли быть украдены.
В WDR не стали комментировать данную информацию «из соображений безопасности». В ZDF подтвердили, что на телекомпанию совершалась кибератака.
Комментарии3
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igorrrpadlowitchs 28 июля 2018 | 07:42
Песчанный червь из кремля!
patrikk_1 28 июля 2018 | 07:43
«Российских хакеров» из группировки «Песчаный червь» обвиняют в атаке на сети крупных немецких телекомпаний WDR и ZDF...
Немецкие клоуны.
putin_itogy 28 июля 2018 | 08:02
Гебешный червь размножается,
в неимоверных количествах неполовым путём..