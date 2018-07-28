«Российских хакеров» из группировки «Песчаный червь» обвиняют в атаке на сети крупных немецких телекомпаний WDR и ZDF...

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник. По данным журнала, атака была предпринята в июне. Несмотря на то, что попытки проникновения в сеть компаний были обнаружены довольно рано, некоторые данные могли быть украдены.

В WDR не стали комментировать данную информацию «из соображений безопасности». В ZDF подтвердили, что на телекомпанию совершалась кибератака.