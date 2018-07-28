Совет Федерации сегодня рассмотрит закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%
Ранее соответствующий законопроект был принят Госдумой.
В первую очередь повышение налоговой ставки ударит по простым гражданам и малому и среднему бизнесу, — сказал в эфире «Эха» экономист Владислав Иноземцев.
По словам Иноземцева, НДС это налог, который достаточно легко администрируется и приносит значительный вклад в бюджет, поэтому власть выбрала повышение ставки – как самый простой путь получить дополнительный доход.
Комментарии3
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patrikk_1 28 июля 2018 | 07:40
В первую очередь повышение налоговой ставки ударит по простым гражданам и малому и среднему бизнесу, — сказал экономист Владислав Иноземцев...
Владислав Иноземцев - это русофобское насекомое, поэтому его оценки и прогнозы, говна не стоят. Эти люди не экономисты, а русофобские пропагандисты и алармисты, вроде Игоря Николаева.
polsan 28 июля 2018 | 07:50
patrikk_1: Брехло, путрик, как всегда врёте!!
Владисла́в Леони́дович Инозе́мцев (род. 10 октября 1968, Горький (город) — российский экономист, социолог и политический деятель.
Доктор экономических наук. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом), четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (2011— по настоящее время).
stoik33 28 июля 2018 | 07:59
patrikk_1: Чувак. А без экономического образования, мозгов, дотутумкать, что повышение налога отрицательно повлияет на простых граждан не хватает?
Или мозги Вам ни к чему? Главное - пропагандония?