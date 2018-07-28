Совет Федерации сегодня рассмотрит закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%

Ранее соответствующий законопроект был принят Госдумой.

В первую очередь повышение налоговой ставки ударит по простым гражданам и малому и среднему бизнесу, — сказал в эфире «Эха» экономист Владислав Иноземцев.

По словам Иноземцева, НДС это налог, который достаточно легко администрируется и приносит значительный вклад в бюджет, поэтому власть выбрала повышение ставки – как самый простой путь получить дополнительный доход.