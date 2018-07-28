Совет Федерации рассмотрит поправки в закон об изучении родного языка народов России

Проект в Госдуму внесла группа депутатов, которые представляют все фракции.

Поправки предусматривают, что изучение русского и языков национальных республик станет обязательным в школьной программе. Родители смогут сами выбрать, какой язык их ребенок станет изучать как родной. Мамы и папы должны подать соответствующее заявление при приеме детей на программы дошкольного, начального и общего образования. Таким образом, детей не обяжут изучать в качестве основного тот язык, который для них не родной. Русский при этом останется обязательным. Первоначальная редакция закона предполагала преподавание и изучение государственных языков на добровольной основе. С критикой выступили представители ряда республик, в том числе Татарстан и Башкортостан. Доработанный документ включил создание учебников по родным языкам и специальных образовательных программ.

В ряде республик уже положительно оценили доработанные поправки в закон об изучении родного языка.