Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать ФСИН

По ее словам, она потрясена пытками в ярославской колонии. Матвиенко назвала их чудовищным преступлением. Спикер предложила отделить функцию воспитания от функции контроля и охраны. Перевоспитанием осужденных, находящихся в тюрьме, должна заниматься гражданская служба, открытая для гражданского общества, — сказала Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента

Реформа ФСИН назрела давно, — отметил в эфире «Эха» журналист, член СПЧ Николай Сванидзе.

По мнению Сванидзе, для изменения ситуации необходимо также сменить состав ФСИН и усилить видеонаблюдение в тюрьмах.