Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать ФСИН
По ее словам, она потрясена пытками в ярославской колонии. Матвиенко назвала их чудовищным преступлением. Спикер предложила отделить функцию воспитания от функции контроля и охраны. Перевоспитанием осужденных, находящихся в тюрьме, должна заниматься гражданская служба, открытая для гражданского общества, — сказала Матвиенко, выступая на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента
Реформа ФСИН назрела давно, — отметил в эфире «Эха» журналист, член СПЧ Николай Сванидзе.
По мнению Сванидзе, для изменения ситуации необходимо также сменить состав ФСИН и усилить видеонаблюдение в тюрьмах.
Комментарии6
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tebia 28 июля 2018 | 07:22
"О сколько нам открытий чудных..."
igorrrpadlowitchs 28 июля 2018 | 07:49
tebia: о , валька- полстакана вдруг очнулась!
j_partizan 28 июля 2018 | 07:22
Легкомысленный призыв. Есть риск потерять контроль над местами лишения свободы.
yralez 28 июля 2018 | 07:28
Какая наивная девочка Валя.......сохранила невинность.
kochar 28 июля 2018 | 07:38
Лучше бы она реформировала Совет Федерации.
Как китайские болванчики сидят и кивают.
nestor199 28 июля 2018 | 07:46
Засуетилась перед посадкой. Пусть не дергается, на родину депортируем, пусть там свой срок отбывает.