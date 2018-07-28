Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли в нескольких городах Дальнего Востока

Акции организованы КПРФ. Так, на согласованный митинг в Хабаровске, по данным МВД, пришли около 400 человек. Аналогичное мероприятие прошло в Комсомольске-на-Амуре. Между тем акция в Южно-Сахалинске не была заранее согласована властями. В пресс-службе регионального управления МВД не уточнили количество собравшихся. Люди, в частности, потребовали от областной думы отзыва положительного заключения об изменениях пенсионного законодательства, направленного в Госдуму.