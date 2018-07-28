Ереванский суд арестовал на два месяца второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Защита намерена обжаловать это решение. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы. Сам политик назвал обвинения в свой адрес «очевидным политическим преследованием под лозунгом бархатной революции, любви и солидарности». По словам экс-лидера Армении, его вызвали в суд в качестве свидетеля, но следователи на допросе «изменили статус». Кочарян пообещал «сражаться до конца».