Доступ посетителей в Кремль и в мавзолей будет сегодня ограничен из-за мероприятий в честь 1030-летия Крещения Руси
Нельзя будет пройти и к некрополю у Кремлевской стены. Также отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля, сообщает Федеральная служба охраны.
Комментарии2
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xutinpuy 28 июля 2018 | 07:06
Скрепы!! Не трогайте скрепы, ироды!! Пустите народ к Ленину!!!
ura_russians 28 июля 2018 | 07:17
xutinpuy:
памятник Ленину стоит в Финляндии, которая получила государственность благодаря майдану 1917 года.
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