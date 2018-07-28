Мэр Москвы Сергей Собянин уволил первого замруководителя столичного департамента экономической политики и развития
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил первого замруководителя столичного департамента экономической политики и развития Романа Беззубика. Об этом говорится в распоряжении на сайте градоначальника. В документе отмечается, что чиновник ушел по собственной инициативе.
Комментарии5
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j_partizan 28 июля 2018 | 06:48
И сам бы заодно ушёл, вот это был бы подарок москвичам.
kvasoff 28 июля 2018 | 07:43
j_partizan: Сам не уйдет, только мощный пендель поможет
kochar 28 июля 2018 | 07:47
j_partizan: У нас только ногами вперёд выносят.С подарком надо бы повременить.Питание отличное,жены нету...
ara_1 28 июля 2018 | 06:52
Очень интересная новость! Главное в ней то, что, оказывается, в Москве есть Департамент(!) экономической политики(!) и развития. При этом, у руководителя этого Департамента, было больше чем "первый" заместитель...
Бюрократ- самый страшный зверь. Размножается пуще тараканов.
kochar 28 июля 2018 | 08:02
ara_1: ara_1: В мэрии города Парижа работает 8 человек.Все вопросы решаются конкретно по районам местными чиновниками.Их тоже по пальцам можно пересчитать.