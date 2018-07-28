Акции Twitter рухнули на фоне публикации отчета, в котором говорится о значительном снижении числа пользователей

Акции Twitter рухнули на 20,5% на фоне публикации отчета, в котором говорится о значительном снижении числа пользователей. Ранее стало известно, что капитализация Facebook за один день упала более чем на 120 миллиардов долларов.

Падение акций высокотехнологичных компаний в ответ на изменения не удивительно, поскольку такие компании обычно отличаются высокой волатильностью, — сказал ранее «Эху» аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Между тем, выручка Твиттера во втором квартале выросла на 24% в годовом выражении и составила 711 млн долларов.